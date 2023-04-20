Hatay’da asırlık çay deprem sonrası yer altına girdi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

"BÖYLE BİR HADİSEYLE KARŞILAŞMADIM"

Muzaffer Özer adlı vatandaş ise 70 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek, "Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Depremden dolayı böyle olabilir. Dün de yürüyerek gideyim dedim, damla su olmadığını gördüm. Bir arkadaş geldi, suyun yer altına kaçtığını söyledi. Benim çocukluğum burada geçti. Böyle bir hadiseyle karşılaşmadım" dedi.