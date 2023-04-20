Türkiye’nin gururu TOGG’a Rizeliler’den yoğun ilgi: Hayaldi gerçek oldu

"MİLLİ GURURUMUZ"

Arabayı televizyonlardan değil de yakından daha güzel göründüğünü söyleyen Sinan Yılancı, "Çok güzel bir araba olmuş. Televizyona rağmen yakından daha güzel görünüyor. Sevdik ve inşallah alacağız. Beğendim ve fiyat olarak da çok uygun bir araç. Türkiye'de de en düşük araç bu fiyatlara yakın. Sadece kafamıza takılan menzil durumu. Daha uzun menzilli olabilir. Araç elektronik olduğu için ileride ne gibi sorunlar çıkarabilir. Tedariki ve masrafı ne olabilir. Milli gururumuz" diye konuştu.