Türkiye'nin gururu TOGG'a Rizeliler'den yoğun ilgi: Hayaldi gerçek oldu
Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG, Rize’de vatandaşların beğenisine sunuldu. TOGG'u incelemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve milli olan aracı gözleriyle gördüğü için duygulandığını söyleyen Recep Civelek, “Duygulandım çünkü yapamaz dediler. Hayaldi gerçek oldu.” dedi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), TX10 modelini daha önce sergilendiği şehirlerde olduğu gibi Rize'de de büyük ilgiyle karşılandı. Anadolu rengiyle Rize'de bir AVM'nin önünde sergilenen TOGG'a binerek detaylı şekilde inceleme fırsatı bulan vatandaşlar gururlandıklarını ve ileride otomobile sahip olmak istediklerini söylediler. TOGG'u görenler araca binmek için sıraya girerken, bazıları da cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek o anları kaydetti. Vatandaşlar yetkililerden TOGG hakkında bilgi alırken, araç kentte bir süre daha sergilenecek.
"HAYALDİ GERÇEK OLDU"
Yerli ve milli olan aracı gözleriyle gördüğü için duygulandığını söyleyen Recep Civelek, "Arabayı beğendim. Gerçekten güzel bir araba. Henüz içine bakma şansı bulamadım ama çok heyecanlıyım. Önceki Devrim otomobilinde ki yakıt probleminden sonra gerçekten Rize gibi bir ilde kendi otomobilimizi görmek gurur verici. Duygulandım çünkü yapamaz dediler. Hayaldi gerçek oldu. Yoldan geçerken gördüm ve burada şu anda" şeklinde konuştu.
"TOGG BİZİM İÇİN BİR İLK"
TOGG'un dış görünüşünü beğendiğini belirten Sinan Mahmutoğlu, "Uzun zamandır Türkiye'nin bu araba üzerinde çalışması çok güzel bir şey. Türk milleti olarak gurur duymalıyız. TOGG bizim için bir ilk olsun. Daha önce yapmıştık bir araba ama başarılı olamamıştık. Bu da bizim için güzel bir şey. Merak ettik geldik. Bizimde olsun. Bizde yapalım ve gelecek nesillere bir aktarım olsun. Artık bireylerin peşinde koşalım ve başaralım" ifadeleri kullandı.
"MİLLİ GURURUMUZ"
Arabayı televizyonlardan değil de yakından daha güzel göründüğünü söyleyen Sinan Yılancı, "Çok güzel bir araba olmuş. Televizyona rağmen yakından daha güzel görünüyor. Sevdik ve inşallah alacağız. Beğendim ve fiyat olarak da çok uygun bir araç. Türkiye'de de en düşük araç bu fiyatlara yakın. Sadece kafamıza takılan menzil durumu. Daha uzun menzilli olabilir. Araç elektronik olduğu için ileride ne gibi sorunlar çıkarabilir. Tedariki ve masrafı ne olabilir. Milli gururumuz" diye konuştu.
"KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ"
Aracın fiyatının uygun olduğunu ifade eden Fuat Morkoç, "Vallahi süper bir araç. Türkiye böyle bir araç hiç görmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devrim'i yaptı, kapattılar. Bunu kapatamayacaklar. Parası olan için bu araba bedava. Duygulanmamak elde değil. Türkiye'de artık her şey yapılıyor. Kimseye muhtaç değiliz" ifadelerini kullandı.
"GÜNEYSU'YA DOĞRU ÇIKSAK ÇOK İYİ OLUR"
Arabayı kullanarak Güneysu'ya çıkmak istediğini söyleyen Niyazi Kılıç, "Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Şu panelin görüntüsü olsun içiyle, dışıyla, bagajıyla gerçekten mükemmel. Duygulanmamak elde değil. Güneysuluyum, keşke Güneysu'ya çıkarabilsek. Almak isterim tabi ki. Kim almak istemez. Heyecan verici, çok duygulandım. Çok güzel bir araba. Şöyle Güneysu'ya doğru çıksak çok iyi olur" şeklinde konuştu.
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