Hatay’da fay hattı çiftlik evini ikiye böldü! Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı: Sonumuzun geldiğini düşündüm
6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada Türkiye asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir çiftlikte fay hattı sebebiyle derin yarıklar meydana geldi. Depremde çiftlik evinin bulunduğu geniş alanda 3 metrelik bir çökme, 7 metrelik de batıya doğru kayma görüldü. Öte yandan deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Yaşanan felaketin çiftlik evinde oluşturduğu dehşet drone ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı.
İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken, 10 binlerce vatandaş da hayatını kaybetti.
Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin tam altından geçen fay hattı çiftliği adeta ikiye böldü.
Çiftlik evinin de yer aldığı geniş bir alanda toprak 3 metre çökerken yaklaşık 7 metre de batıya doğru kaydı.
Öte yandan deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu.
Bir müddet buhar saçan su kaynakları geçen günler içerisinde kurudu.
Depreme eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çiftlikteki evinde yakalanan Yasir Koç, deprem sırasında çocuklarını son anda yıkılan evinden dışarı çıkarmayı başarabildi.
"SONUMUZUN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Yaşadığı dehşeti anlatan çiftlik sahibi Yasir Koç, "Biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçlar yer değiştirdik. Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuz geldiği sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında buharla birlikte sular fışkırdı. O anda sonumuzun geldiğini düşündüm. Hem aşağı doğru yaklaşık 3-4 metrelik bir çökme var. Hem de 7 metrelik bir kayma var. Biz dışarı çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabanın farlarını açtıktan sonra buharların çıktığını gördüm. Gün ağardığı zaman her yerde deniz kumu vardı. Depremde meydana gelen patlama nedeniyle 3 gün kulaklarım çınladı" dedi.
Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Koç, bir ineğinin de deprem nedeniyle kör kaldığını belirterek, "Biz bu arada hayvancılık yapıyoruz. Depremde bir hayvanım 3 gün boyunca enkaz altında kaldı. Artık o patlamadan dolayı mı bilmiyorum hayvanımın gözleri görmez oldu. 3 gün sonra hayvanımı çıkardık. Sağlık durumu iyi şu an" diye konuştu.
Depremin çiftlik evinde oluşturduğu dehşet drone ile görüntülendi. Deprem nedeniyle fay hattındaki yarıklar net bir şekilde gözlenirken çiftlik evi de tamamen enkaza dönüştü.
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