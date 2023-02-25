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Fay kırığı evin yerini değiştirdi! Yerden yükselen ev 2 metre kaydı

On binlerce insanımızın canına mal olan depremlerin ne kadar şiddetli olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı kareler gördük şimdiye kadar. Bir yenisini daha bunlara eklendi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde kayda geçti görüntü. Köydeki evlerden biri sarsıntıyla birlikte olduğu yerden yana doğru yaklaşık 2 metre kaydı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı..

Giriş Tarihi: 25.02.2023 16:24
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Fay kırığı evin yerini değiştirdi! Yerden yükselen ev 2 metre kaydı

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman'da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı.

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Fay kırığı evin yerini değiştirdi! Yerden yükselen ev 2 metre kaydı

Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde Atmaca ailesi 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi yaşayanlardandı. 2 katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay hattı depremin izlerini ortaya koyarken, evi temelden 30 santimetre kaldırıp iki metre ileriye taşıdı.

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Fay kırığı evin yerini değiştirdi! Yerden yükselen ev 2 metre kaydı

O gece annesi ve kardeşleri ile birlikte depreme evde yakalanan Emin Atmaca, oturdukları evin 2 metre ileriye kayıp 30 santimetre havaya kalkmasına kendileri gibi bölgeye incelemeye gelen MTA ekiplerinin de çok şaşırdığını söyledi.

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Fay kırığı evin yerini değiştirdi! Yerden yükselen ev 2 metre kaydı

"EV RESMEN YÜRÜDÜ"
Emin Atmaca, deprem gecesi, büyük ses ve sarsıntıya kalktıklarını anlatarak, "Çok ses ve gürültü vardı. Ev resmen yürüdü. Deprem durunca dışarıya çıkmak için aşağıya indiğimizde kapı ile basamağın farklı olduğunu gördük.

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Fay kırığı evin yerini değiştirdi! Yerden yükselen ev 2 metre kaydı

Biz buradan inemeyince atlayarak çıktık. Bir tane kütük bularak, annem ve kardeşlerimi kucaklayıp indirdim. Hava aydınlanınca baktığımızda ev hem yukarı kalkmış hem de 2 metre ileriye kaymış. MTA ekipleri de geldi.