Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
"Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 – 23 Nisan 2023 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili olarak açıklandı. Arefe günü öğleden sonra tatil başlarken, 23 Nisan akşam sona erecek. Peki, Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
"Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan'da semt pazarları kurulacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürecek. Bu süreçte vatandaşlar semt pazarlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan'da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2023?
Bayram boyunca semt pazarlarının çoğu kapalı olacak. Arefe günüyse birçok yerde pazarlar açık olacak.
20 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.
BAYRAM NE ZAMAN?
Yılın ilk bayramı olarak idrak edilecek Ramazan Bayramı Diyanet takvimi üzerinde işaretlendi. Bu hafta Perşembe günü Ramazan arifesi karşılanacak.
Arifeden sonraki 3 günde bayram idrak edilecek.
2023 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar
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