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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem 10 ili etkileyen Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana gelen hasar uzaydan görüntülendi. ABD merkezli MAXAR, asrın felaketini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:33
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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

HATAY/ANTAKYA 22 KASIM 2023

Türkiye'nin konumunun tam 3 metre kaymasına neden olan ve dünyanın 'asrın felaketi' olarak nitelediği depremin uydu görüntüleri paylaşıldı. ABD'li MAXAR paylaştığı yeni görüntülerde depremin meydana getirdiği hasarı ve arama-kurtarma çalıoşmalarını uzaydan görüntüledi.

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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

HATAY/ANTAKYA 8 ŞUBAT 2023

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni deprem analizinde bulundu.

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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

HATAY/ANTAKYA 22 KASIM 2023

Doglioni fay haatının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az 3 metre hareket ettiğini ifade ederek bu durumun yalnızca 30 ila 40 saniye arasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

HATAY/ANTAKYA 8 ŞUBAT 2023

Tarih boyunca bölgede çok fazla hareketliliğin olduğunu ifade eden bilim insanı "Sanki Türkiye hareket etti" ifadelerine yer verdi.

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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

HATAY/ANTAKYA 22 KASIM 2023

Depremle ilgili dünden beri durum değerlendirmesi yapan uzmanlar depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor.