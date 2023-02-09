Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı

HATAY/ANTAKYA 22 KASIM 2023

Türkiye'nin konumunun tam 3 metre kaymasına neden olan ve dünyanın 'asrın felaketi' olarak nitelediği depremin uydu görüntüleri paylaşıldı. ABD'li MAXAR paylaştığı yeni görüntülerde depremin meydana getirdiği hasarı ve arama-kurtarma çalıoşmalarını uzaydan görüntüledi.