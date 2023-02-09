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Yüzyılın felaketi uzaydan böyle görüntülendi! Çarpıcı analiz: Türkiye 3 metre kaydı
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki deprem 10 ili etkileyen Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana gelen hasar uzaydan görüntülendi. ABD merkezli MAXAR, asrın felaketini gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:33Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:33