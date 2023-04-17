İstanbul’da zincirleme kaza! Kızakladı karşı şeritte durabildi
Korkunç kaza İstanbul’un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralanırken, Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.
İstanbul'da yaşanan kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sularında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Acet'in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.
Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.
"KIZAKLADIM, KARŞI ŞERİDE GEÇTİM"
Servis minibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi.
Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
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