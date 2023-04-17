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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.28 sıralarında merkez üssü Malatya Akçadağ olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.17 09:39:07 38.1975 38.7298 5.0 -.- 3.4 3.4 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.04.17 09:32:49 37.9242 37.6572 5.4 -.- 2.2 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.17 09:28:25 38.4638 38.0288 5.0 -.- 3.7 3.9 YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.17 09:24:25 38.1873 38.7023 6.8 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.04.17 09:14:05 37.8827 36.5780 16.4 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 09:11:24 37.9808 36.5623 4.0 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 09:07:56 37.8412 36.1297 5.0 -.- 1.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.17 08:44:45 37.9342 36.2348 5.3 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 08:31:00 37.9300 36.9225 17.1 -.- 1.2 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 08:14:17 38.1593 37.0083 8.2 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.04.17 08:12:09 38.1945 36.7558 7.9 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 08:10:21 38.1627 38.4045 8.3 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.17 07:58:58 38.1440 37.2825 5.6 -.- 2.1 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 07:57:12 37.9767 28.8998 7.7 -.- 1.9 -.- SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.04.17 07:53:35 37.9073 28.8138 4.4 -.- 1.7 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.04.17 07:51:21 37.4187 36.9143 13.6 -.- 1.1 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 07:50:55 39.1663 43.8987 8.4 -.- 1.5 -.- ERGINLER-CALDIRAN (VAN) İlksel
2023.04.17 07:45:58 37.9275 36.2937 5.2 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 07:28:43 38.7053 26.5035 12.4 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.17 07:13:01 37.9060 28.7582 5.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.04.17 07:07:17 39.1388 43.9172 4.7 -.- 3.8 4.0 CALDIRAN (VAN) İlksel
2023.04.17 07:06:59 34.1658 28.5625 2.0 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

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