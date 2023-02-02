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İstanbul'da İETT otobüsü otobüs durağına girdi! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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İstanbul’da İETT otobüsü otobüs durağına girdi! Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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