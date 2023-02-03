İstanbul'daki İETT kazasından yeni görüntüler! Araç içindeki telaş saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
İstanbul Bahçelievler'de E-5 yan yolda İETT otobüsünün kaldırıma çıkarak otobüs durağındaki yolculara ve bir minibüse çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan şoförün ifadesinde, tansiyon hastası olduğunu ve olay günü ilacını almadığını söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...
İstanbul Bahçelievler İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girmesiyle 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI
Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
"GÖZLERİM KARARDI"
Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer B., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.
Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben şoför bey uyuyor musun? Diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" dedi.
Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu. Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
KAZA ANI, ARAÇ İÇİ KAMERADA
Öte yandan, kaza anı otobüsteki araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada gözlerinin kapandığı ve aracın kaldırıma çıktığı görülüyor.
Otobüsün kaldırıma çıkmasıyla gözlerini açan sürücünün direksiyonu çevirerek yola inmeye çalıştığı, bu sırada durakta bekleyen yolculara ve bir minibüse çarptığı kayıtlarda yer alıyor.
Görüntülerde, kazanın ardından otobüsteki yolcuların sürücüye tepki gösterdiği de görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
- 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?
- Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?
- Osmaniye'de deprem son dakika! Osmaniye'de deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
- Bembeyaz bir çamaşır hayalini gerçekleştirebilirsiniz! Temizlik sevdalılarına sır gibi çözüm! Eskisinden daha canlı olacak...
- Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...