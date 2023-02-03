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İstanbul'daki İETT kazasından yeni görüntüler! Araç içindeki telaş saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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İstanbul’daki İETT kazasından yeni görüntüler! Araç içindeki telaş saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Bahçelievler'de E-5 yan yolda İETT otobüsünün kaldırıma çıkarak otobüs durağındaki yolculara ve bir minibüse çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan şoförün ifadesinde, tansiyon hastası olduğunu ve olay günü ilacını almadığını söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

İstanbul Bahçelievler İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girmesiyle 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"GÖZLERİM KARARDI"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer B., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben şoför bey uyuyor musun? Diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" dedi.

Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu. Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

KAZA ANI, ARAÇ İÇİ KAMERADA

Öte yandan, kaza anı otobüsteki araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün sürücüsünün durağa yaklaştığı sırada gözlerinin kapandığı ve aracın kaldırıma çıktığı görülüyor.

Otobüsün kaldırıma çıkmasıyla gözlerini açan sürücünün direksiyonu çevirerek yola inmeye çalıştığı, bu sırada durakta bekleyen yolculara ve bir minibüse çarptığı kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerde, kazanın ardından otobüsteki yolcuların sürücüye tepki gösterdiği de görülüyor.

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