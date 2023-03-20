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Son dakika: İstanbul'da feci kaza! TIR yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Son dakika: İstanbul’da feci kaza! TIR yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı

Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla'da, TEM Otoyolu'nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul Tuzla'da kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

İETT ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken olay araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

İstanbul’da feci kaza: 2 ölü İSTANBUL'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

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