Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Van'da saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.17 08:14:17 38.1593 37.0083 8.2 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 08:12:09 38.1945 36.7558 7.9 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 08:10:21 38.1627 38.4045 8.3 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.17 07:58:58 38.1440 37.2825 5.6 -.- 2.1 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 07:57:12 37.9767 28.8998 7.7 -.- 1.9 -.- SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.04.17 07:53:35 37.9073 28.8138 4.4 -.- 1.7 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.04.17 07:51:21 37.4187 36.9143 13.6 -.- 1.1 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 07:50:55 39.1663 43.8987 8.4 -.- 1.5 -.- ERGINLER-CALDIRAN (VAN) İlksel
2023.04.17 07:45:58 37.9275 36.2937 5.2 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 07:28:43 38.7053 26.5035 12.4 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.17 07:13:01 37.9060 28.7582 5.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.04.17 07:07:17 39.1388 43.9172 4.7 -.- 3.8 4.0 CALDIRAN (VAN) İlksel
2023.04.17 07:03:02 38.2808 38.2737 8.1 -.- 1.2 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.17 07:00:44 38.9720 42.9183 5.0 -.- 2.3 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI) İlksel
2023.04.17 06:57:15 38.0917 36.8370 11.1 -.- 2.0 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 06:46:53 38.8015 43.5230 5.0 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2023.04.17 06:40:24 37.4655 36.9532 5.0 -.- 1.6 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 06:14:12 37.9010 36.7682 15.0 -.- 1.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 06:01:25 38.1383 37.7868 21.5 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.17 05:44:35 37.4428 37.0433 9.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
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