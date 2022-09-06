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Son dakika | Yenikapı'da İETT kazası! Çok sayıda yaralı var

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika | Yenikapı’da İETT kazası! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. Yaralılar var.

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