Erzurum Şehir Hastanesi’nde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor: İçlerinde en ilginç olanı ise...

Kaban, "Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Kayıp eşyalar arasında çok ilginç şeyler görüyoruz. Yok yok. Telefonundan tutun da otomobil anahtarına varana kadar her şey var. Otomobil anahtarını burada unutan vatandaşın nasıl gittiğini de merak ediyoruz. Bunları vatandaşlarımıza zaman zaman duyurmaya çalışıyoruz. Gelsinler, alsınlar diye ama şu ana kadar gelip pek soran olmadı." diye konuştu.

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