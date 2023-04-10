11 katlı binada yangın şoku!

İHMAL İDDİASI

Katlarda yangın hortumlarının mevcut ancak itfaiyenin su alabileceği bir mekanizmanın bulunmadığını, bu nedenle de yangına müdahale etmekte geç kalındığını öne süren site yöneticisi Veysel Uyar, "Sabah 08.00 sıralarında 6'ncı katta yangın çıktı. Vatandaş çocuğunu okula götürüyor. İçeride 2 tane çocuğu ile hanımı birlikte kalıyor. Çocuğunun biri vefat ediyor. Hanımı da hastanede, şu an hayati tehlikesi bulunuyor. Bizim en büyük sıkıntımız, burası tamamlanalı 4-5 yıl oldu. İnşaat firması mesken paralarını almasına rağmen meskeni üzerine almadı. Buna istinaden katlarımızda yangın hortumları mevcut ama itfaiyenin katlardan su alabileceği bir mekanizma yok. İtfaiye yan dairelerin kapılarını çalıp, 'Bize su verin' diye bağırdı. Bu bir ihmaldir. Kim sesimizi duyuyorsa duysun. Bloklarımızın meskeninin acil bir şekilde alınması gerekiyor. Paraları ödenmiş olmasına rağmen vermiyorlar. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum" diye konuştu.

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