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Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı: 100 bin bina yıkılırsa...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı: 100 bin bina yıkılırsa...

6 Şubat tarihinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi vurdu. Bu depremde 50 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Binlerce yapı da yerle bir oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin ardından gözler bir kez daha muhtemel İstanbul depremine çevrildi. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda uzmanlar depremle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun İstanbul sözleri dikkat çekti. Kadıoğlu, İstanbul’da 100 bin bina yıkılırsa 10 milyon arama kurtarmacı lazım” dedi. Öte yandan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, Türkiye’de özellikle konut yapım sektöründe uzun yıllardır rekor sayıda müteahhidin cirit attığını, hiçbir mesleki kalifikasyonu olmayan deneyimsiz mühendisliğin ve ucuz işçiliğin kullanıldığını savundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin afet yönetim sistemi konusunda bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadıoğlu, "Biz şimdi fayları konuşuyoruz ama binalarımıza bakmıyoruz. Yapısal riskleri azaltmamız lazım. Afet yönetiminde zayıfız. İstanbul'da 100 bin bina yıkılırsa 10 milyon arama kurtarmacı lazım" dedi.

DENEYİMSİZ MÜHENDİSLİK

Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu proje mühendisliğinin deneyim işi olduğunu, usta-çırak ilişkisi gerektirdiğini belirtti. Türkiye'de özellikle konut yapım sektöründe uzun yıllardır rekor sayıda müteahhidin cirit attığını, hiçbir mesleki kalifikasyonu olmayan deneyimsiz mühendisliğin ve ucuz işçiliğin kullanıldığını savundu.

KALİTE TEMİNAT SİSTEMİ

İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya da, yapılardaki bakım-onarım çalışmalarının önemine vurgu yaparak "Eğer kaliteli bakım-onarım yaparsak yapılarımızı sorunsuz şekilde kullanabiliriz" görüşünü dile getirdi.

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ŞEHİRLERİN BÜYÜMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise bu alandaki çalışmalarda tarihçi, jeolog ve sismologların bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hocalarımız eksik verilerle yorum yapıyor. Başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerimizin daha fazla büyümesinin önüne geçmemiz lazım" dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Abdülhamit Avşar da, afet durumlarında çok fazla bilgi yığılması olduğu için afetten önce gerekli planlamanın yapılması gerektiğini vurguladı.

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