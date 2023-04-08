Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı: 100 bin bina yıkılırsa...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin afet yönetim sistemi konusunda bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadıoğlu, "Biz şimdi fayları konuşuyoruz ama binalarımıza bakmıyoruz. Yapısal riskleri azaltmamız lazım. Afet yönetiminde zayıfız. İstanbul'da 100 bin bina yıkılırsa 10 milyon arama kurtarmacı lazım" dedi.