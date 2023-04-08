İstanbul'da 212 daireyi 800 kişiye satarak milyonluk vurgun yaptılar! Rezidans çetesi çökertildi
İstanbul’da Fly Butik Rezidans’ı tehditle ele geçirip 212 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon TL’lik vurgun çapan çete eşzamanlı operasyonla çökertildi. “Çeto Başkan” lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çetenin siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 29 kişi emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İşte ayrıntılar...
İstanbul Esenyurt'taki Fly Butik Rezidans inşaat projesi Metin Uçar'ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi tarafından yapıldı. İddiaya göre, 'Çeto Başkan' lakaplı Çetin Ş.'nin elebaşılığını yaptığı Çete, siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdi. Sitedeki 212 daire aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 800 kişiye satıldı. Satış yapılırken de Metin Uçar'ın sahte kaşeleri kullanıldı. Sitenin ele geçirilmesinde Metin Uçar'ın ortağı Mehmet Ö. de rol aldı. Sahte ikiz satışlar nedeniyle projeden daire alanlar dairelerine sahip olamadı ve mağdur oldu.
Hürriyet'in haberine göre, bu duruma itiraz eden vatandaşlar ise çete tarafından silahla tehdit ve darp edildi. Çete bu satışlarla 300 milyon TL'lik vurgun yaptı. Yaşananlar üzerine Metin Uçar'ın sahibi olduğu inşaat şirketi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan suç duyuruları üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, Çetin Ş. ve Nihat A.'nın yönettiği çetenin 34 üyesinin kimlikleri deşifre edildi.
29 KİŞİ SORGUDA
Ekipler İstanbul merkezli Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta belirlenen adresleri eşzamanlı olarak bastı. Operasyonda, Metin Uçar'ın ortağı Mehmet Ö., Çetin Ş. ve Nihat A.'nın arasında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 kişi emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İş insanı Metin Uçar şirketine ait Esenyurt'taki bir rezidans projesinde yüzlerce dairenin sahte evraklarla satıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Uçar, aralarında eski ortaklarının da olduğu 29 kişinin adını vererek 'Benim dairelerimi 300'e yakın kişiye satarak hem beni hem de daireleri alanları dolandırdılar' dedi.
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre arsa payı satışları ve sahte evraklar kullanılarak Uçarlar Yapı'ya ait projeden daireler satılmaya başladı. Durumu fark eden şirket sahibi projeden daire alan vatandaşlara ulaşarak durumu anlattı hem de şirketinin web sitesinden satışların sahte ve usulsüz olduğuna dair duyuru yaptı. Avukatları tarafından yapılan tespitlerde bazıları birden fazla kişiye olmak üzere 300'e yakın satışın yapıldığı belirlendi. Projenin sahibi Metin Uçar bunun üzerine eski ortakları M.Ö, N.A ve onlarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 27 kişi hakkında savcılığa başvurdu. İnşaat alanına girmesinin silahlı şahıslar tarafından engellendiğini söyleyen Uçar 'silahlı suç örgütü' tarafından projesinden daire ve dükkanlarının satıldığı suçlamasıyla şikayetçi oldu.
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