İstanbul’da 212 daireyi 800 kişiye satarak milyonluk vurgun yaptılar! Rezidans çetesi çökertildi

NE OLMUŞTU?

İş insanı Metin Uçar şirketine ait Esenyurt'taki bir rezidans projesinde yüzlerce dairenin sahte evraklarla satıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Uçar, aralarında eski ortaklarının da olduğu 29 kişinin adını vererek 'Benim dairelerimi 300'e yakın kişiye satarak hem beni hem de daireleri alanları dolandırdılar' dedi.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre arsa payı satışları ve sahte evraklar kullanılarak Uçarlar Yapı'ya ait projeden daireler satılmaya başladı. Durumu fark eden şirket sahibi projeden daire alan vatandaşlara ulaşarak durumu anlattı hem de şirketinin web sitesinden satışların sahte ve usulsüz olduğuna dair duyuru yaptı. Avukatları tarafından yapılan tespitlerde bazıları birden fazla kişiye olmak üzere 300'e yakın satışın yapıldığı belirlendi. Projenin sahibi Metin Uçar bunun üzerine eski ortakları M.Ö, N.A ve onlarla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 27 kişi hakkında savcılığa başvurdu. İnşaat alanına girmesinin silahlı şahıslar tarafından engellendiğini söyleyen Uçar 'silahlı suç örgütü' tarafından projesinden daire ve dükkanlarının satıldığı suçlamasıyla şikayetçi oldu.