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İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

İSTANBUL DEPREM HABERİ | 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş Pazarcık depremi 10 ilimizi vurdu. Bu depremde 30 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Binlerce yapı da yerle bir oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı haberler ardından gözler bir kez daha muhtemel İstanbul depremine çevrildi. Peki, İstanbul'da fay hattına en yakın yerler nereler? İşte konunun uzmanının verdiği ve tüm İstanbulluları ilgilendiren flaş yanıtlar...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 01:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 01:17
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İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi Türkiye'deki deprem gerçeğini bir kez daha ortaya serdi.

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İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği 10 ili etkileyen yıkıcı 2 deprem, binlerce yapının da yerle yeksan olmasına sebep oldu.

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İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

İSTANBUL İÇİN DEPREM GERÇEĞİ

Bu yaşanan elim olay ardından "İstanbul'da fay hattına en yakın yerler nereler?" sorusunu akıllara getirdi.

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İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

Olası İstanbul depreminden en büyük hasarı alması muhtemel yerler fay hattına en yakın olan kesimler olarak bilinmekte.

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İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

Konunun uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı:

-Büyükçekmece