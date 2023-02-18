İstanbul için “deprem” yanıtı: İstanbul’da fay hattına en yakın yerler nereler? Uzman isim açıkladı

İSTANBUL DEPREM HABERİ | 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş Pazarcık depremi 10 ilimizi vurdu. Bu depremde 30 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Binlerce yapı da yerle bir oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu acı haberler ardından gözler bir kez daha muhtemel İstanbul depremine çevrildi. Peki, İstanbul'da fay hattına en yakın yerler nereler? İşte konunun uzmanının verdiği ve tüm İstanbulluları ilgilendiren flaş yanıtlar...