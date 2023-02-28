Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak? Profesör Doktor Hüseyin Öztürk A Haber'de yorumladı
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, "Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak?" sorularına yanıt verdi. 1509'daki büyük İstanbul depremine işaret eden Öztürk, o dönemde yaşananları, can kaybını, yıkılan bina sayısını açıkladı. Öztürk ayrıca İstanbul'daki depremlerin meydana geldiği yıl aralığını duyurdu ve çevre illeri de açık açık uyardı.
7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti.
15 milyondan fazla insanı ağırlayan İstanbul'da da olması muhtemel büyük deprem "asrın felaketi" ardından yeniden gündem oldu.
"Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak?" sorularına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, A Haber'de yanıt verdi.
İŞTE İSTANBUL DEPREMİNDE TARİH ARALIĞI
Öztürk, "İstanbul'da bana göre 500-510 yılda bir tekrarlanan 2 segmentin kırılması için o kadar süre geçmesi lazım. Yüklenen strese göre… Beklediğimiz deprem de bu olsa gerek. 1509 depremi bizim en iyi bildiğimiz depremdir. Neden? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almış, daha sonra 2. Bayezid iktidarda iken bu deprem oluyor. Bütün kayıtlar tutulmuş ve bu kayıtlar da elimizde. Bu depremler konusunda üzülerek söylemem gerek ki yabancılar çalışmış." dedi.
1509'DA KAÇ KİŞİ CAN VERDİ, KAÇ BİNA YIKILDI?
Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İstanbul için şimdi 1509 şu anlamda önemli; bu tarihte deprem olmuş da sonra o büyüklükte bir deprem olmamışsa bir deprem olacaktır. Kapımızdaki deprem o olmalı. 1509'da yer yerinden oynamış. Ondan sonra da daha böyle bir deprem olmamış. Küçük ve orta büyük deprem olmuş ancak ama büyük deprem kayıtlara geçmemiş. (Deprem) 1509'da 1070 bina yıkılmış, 109 cami yıkılmış. 5 bin ve 10 bine kadar giden bir ölüm gerçekleşmiş. Yani kent nüfusunun yüzde 10'u öldü denmekte. Böyle bir deprem daha yok bu bölgede." şeklinde konuştu.
"İSTANBUL DEPREMİ EDİRNE'Yİ DE ETKİLEDİ... "
"(İstanbul) Bu büyük deprem 10 Eylül 1509'da kayıtlara geçmiştir." diyen Öztürk, "Bir görüşe göre gece saat 10'da oluyor. Bir diğer görüşe göre sabaha karşı 4'te. O depremde 2 Bayezid'ın kubbesi çöküyor. 2. Bayezid 10 gün Gülhane'de kalıyor. Bayezid, 23 Ekim'de Edirne'ye hareket ediyor. Edirne Osmanlı'nın 2. büyük başkentidir. Zaten 1453'te fethedilince İstanbul başkent oluyor. Uzun süre İstanbul'da inşaata başlanmıyor. Artçılar 1 ay sürüyor." ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL'UN YENİDEN İNŞASI NE ZAMAN BAŞLADI?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk,, "23 Mart-1 Haziran tarihlerinde 3 bin usta ve 60 bin işçi tamirata başlıyor. Edirne'ye giden 2. Bayezid orada da deprem olunca İstanbul'a geri dönüyor. Demek ki o depremler orayı da etkiliyor. Başka kırılma olmuş ve tetiklemelere neden olmuş olabilir. 1509'dan beri kırılan o fay enerji biriktirmekte. Bu fay kaybolmadı. Rakamlara göre de (muhtemel deprem) 2000 tarihine işaret etmekte. Bu böyle gözükmekte. Her hâlükârda İstanbul gerçeğini bilmesi lazım. '5 yıl ve 10 yıl içinde deprem olabilir mi?' diye bir cümle kuramayız. Benim beklediğim deprem 1509 depremidir. Deprem kapımızda demek bizim ve yöneticiler için kolay değil. Hızla binaları yenilememiz lazım. Depreme hazır olmalıyız ve kenti daha da büyütmememiz şart." şeklinde konuştu.
"MARMARA DENİZİ DEPREMİ OLACAK"
Diğer illeri de uyaran Öztürk, "Bu deprem Marmara Denizi depremi olacak. Her tarafı etkileyecek afetin yönetimine bu çerçevede bakmak lazım ve buna da hazırlık yapılması gereklidir." dedi.
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