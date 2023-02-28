Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak? Profesör Doktor Hüseyin Öztürk A Haber’de yorumladı

İSTANBUL'UN YENİDEN İNŞASI NE ZAMAN BAŞLADI?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk,, "23 Mart-1 Haziran tarihlerinde 3 bin usta ve 60 bin işçi tamirata başlıyor. Edirne'ye giden 2. Bayezid orada da deprem olunca İstanbul'a geri dönüyor. Demek ki o depremler orayı da etkiliyor. Başka kırılma olmuş ve tetiklemelere neden olmuş olabilir. 1509'dan beri kırılan o fay enerji biriktirmekte. Bu fay kaybolmadı. Rakamlara göre de (muhtemel deprem) 2000 tarihine işaret etmekte. Bu böyle gözükmekte. Her hâlükârda İstanbul gerçeğini bilmesi lazım. '5 yıl ve 10 yıl içinde deprem olabilir mi?' diye bir cümle kuramayız. Benim beklediğim deprem 1509 depremidir. Deprem kapımızda demek bizim ve yöneticiler için kolay değil. Hızla binaları yenilememiz lazım. Depreme hazır olmalıyız ve kenti daha da büyütmememiz şart." şeklinde konuştu.

"MARMARA DENİZİ DEPREMİ OLACAK"

Diğer illeri de uyaran Öztürk, "Bu deprem Marmara Denizi depremi olacak. Her tarafı etkileyecek afetin yönetimine bu çerçevede bakmak lazım ve buna da hazırlık yapılması gereklidir." dedi.