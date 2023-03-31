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Haberler Galeri Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara Fayı'nın, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. AFAD'ın İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki, AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı nedir? İstanbul'da hangi ilçeler risk grubunda yer alıyor? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:23
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Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara Fayı'nın, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İstanbul'da beklenen depreme değindi. Eyidoğan, "İstanbul deprem açısından ne kadar tehlikedeyse Tekirdağ'da aynı durumda, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa kıyıları da, Yalova da, Kocaeli de. Dolayısıyla Marmara depreminden bahsediyoruz.

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Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

Tabi bahsettiğimiz bizi korkutan ya da endişelendiren önümüzdeki 20 yılda harekete geçme olasılığı yüksek olan bir fay, denizden geçiyor.

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Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

Ama bu Şarköy civarında, Mürefte, Şarköy civarında karaya çıkıyor ve oradan Saros Körfezi'ne oradan da Yunanistan'a doğru uzanıyor.

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Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

"DENETİMLERİN DAHA FAZLA YAPILMASI GEREKİYOR"

Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası.