31 Mart 2023, Cuma
Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof.Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara Fayı'nın, tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. AFAD'ın İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki, AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı nedir? İstanbul'da hangi ilçeler risk grubunda yer alıyor? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:23
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