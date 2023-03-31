Olası İstanbul depreminin şiddetini söyledi! Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı | İşte İstanbul’da DEPREM RİSKİ taşıyan ilçe ve mahalleler

"DENETİMLERİN DAHA FAZLA YAPILMASI GEREKİYOR"

Dolayısıyla Tekirdağ'ın içinden Mürefte, Şarköy ve Saros arasında fayın kendisi var. Yani 1912 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaratan, çok büyük can ve mal kayıplarına neden olan depremin olduğu yer orası.