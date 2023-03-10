Anadolu’daki depremler İstanbul depremini tetikler mi? 6.0 büyüklüğünün üzerinde artçı tehlikesi... Okan Tüysüz A Haber’de uyardı

BÜYÜK HAREKETLİLİK VAR

7.8 ve 7.6 sonrası bütün faylarda büyük bir hareketlilik var. Ama büyük bir depreme neden olur mu bunu göreceğiz. Bölgede ikinci depremin olacağı dillendiriliyordu. Bu da hasarın artmasına neden oldu.