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Anadolu'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi? 6.0 büyüklüğünün üzerinde artçı tehlikesi... Okan Tüysüz A Haber'de uyardı

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Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Anadolu’daki depremler İstanbul depremini tetikler mi? 6.0 büyüklüğünün üzerinde artçı tehlikesi... Okan Tüysüz A Haber’de uyardı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda bina da yıkıldı. Yaşanan depremin ardından bölgede devlet yaraları sarmaya çalışırken, Prof.Dr. Okan Tüysüz bölgede 6 büyüklüğünün üzerinde yeni artçılar olabileceğinin altını çizerken olası İstanbul depremini yorumladı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından bölgede binlerce vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkım yaşandı.

Jeolog Prof.Dr. Okan Tüysüz yaşanan deprem sürecini ve bölgede beklenen yeni depremleri değerlendirdi. Tüysüz ayrıca beklenen İstanbul depremine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"6.0 ÜZERİNDE YENİ ARTÇILAR OLABİLİR"

Artçı sarsıntılar uzun süre daha devam edecek. Boyutları genelde küçülüyor ama sayı olarak oldukça fazla. Birkaç yıl bile sürebilir. Elazığ depreminden sonra yakın zamana kadar artçılar sürüyordu. Bölgede 6.0 ve üzerinde yeni artçılar olabilir.

DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR

Bu sabah Kayseri'de deprem oldu. O bölgede bir deprem fırtınası yaşanıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki faylar etkilendi. Bu bakımdan Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayıp ona göre hazırlanmak gerekiyor.

BÜYÜK HAREKETLİLİK VAR

7.8 ve 7.6 sonrası bütün faylarda büyük bir hareketlilik var. Ama büyük bir depreme neden olur mu bunu göreceğiz. Bölgede ikinci depremin olacağı dillendiriliyordu. Bu da hasarın artmasına neden oldu.

İSTANBUL DEPREMİ HATTINI ETKİLEYECEK Mİ?

Bölgede yaşanan hareketlilik İstanbul Depremi'ni etkilemez. Olsa da olmasa da bölgeden bir etkinin olması söz konusu değil.

İstanbul depremi riski var mı? İSTANBUL DEPREMİ RİSKİ VAR MI?

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