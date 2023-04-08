Taksim'de ilginç olay! Ukraynalı eski polisten "savaşı durdurun" sloganıyla intihar girişimi





Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilen A.A.I, tüm ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyince Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğundan yardım istendi. Konsolosluktan gelen 2 görevliyle bir süre konuşan A.A.I., intihar girişimine devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye merdivenine çıkan bir polis ile itfaiye eri, müdahale etmek için hazırlıklara başladı.