Taksim'de ilginç olay! Ukraynalı eski polisten "savaşı durdurun" sloganıyla intihar girişimi
İstanbul Taksim'de alt geçide çıkan bir Ukraynalı, Rusya ile ülkesi arasındaki savaşın durdurulmasını istedi. "Ukrayna'da savaşa hayır" şeklinde slogan atan şahsın Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilirken; intihar girişiminde bulunan kişi 3 saat sonra ikna edildi.
Taksim'de alt geçitte intihar girişiminde bulunan Ukraynalı A.A.I., Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasını istedi. Türkiye'den yardım isteyerek 'Ukrayna'da Savaşa Hayır' şeklinde slogan atan A.A.I. yaklaşık 3 saat sonra ikna edildi.
Olay, saat 06.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde bariyerleri aşarak beton bölümün kenarına çıkan Ukraynalı A.A.I., Rusça ve İngilizce olarak 'Ukrayna'da savaşa hayır' şeklinde sloganlar attı.
A.A.I., olayı görerek yanına gelen bir kişinin telefonunu istedi. Esnaftan telefonu alan A.A.I., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak slogan atmaya devam etti.
Durumu fark eden polisin olay yerine geldiğini gören A.A.I., müdahale edilmesi halinde alt geçitten 4 metre aşağıdaki yola atlayacağını söyledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel her iki yönden de trafiğe kapatılırken, itfaiye tedbir amacıyla şişme yatak açtı.
Alkollü olduğu iddia edilen A.A.I., Türk vatandaşlardan kendisini videoya çekerek canlı yayınlamalarını istedi. Savaşın durdurulması için Türkiye'den yardım isteyen A.A.I., 'Avrupa'da savaşa hayır', 'Ukrayna'da savaşa hayır', 'Ukrayna'ya ve Rusya'ya yardım edin' şeklinde sloganlar atmaya devam etti.
Ukraynalı eski bir polis olduğu öğrenilen A.A.I, tüm ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyince Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğundan yardım istendi. Konsolosluktan gelen 2 görevliyle bir süre konuşan A.A.I., intihar girişimine devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine itfaiye merdivenine çıkan bir polis ile itfaiye eri, müdahale etmek için hazırlıklara başladı.
Merdivenin indirilmesi için itfaiyecilerle konuşurken dikkati dağılan A.A.I., alt geçitteki polis ve konsolosluk görevlilerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca intihar girişiminde bulunan Ukraynalı eylemci ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...
- Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...
- Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...
- Kardeş kardeşe, amcaya, teyzeye, anneye, babaya fitre verebilir mi? 2023 DİYANET fitre bedeli ne kadar, kaç TL?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
- İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...
- Ateş Kuşları son bölüm izle! Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
- Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?