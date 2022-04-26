Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

"İŞKENCEYİ TELEFONA KAYDETTİLER"

Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi:

"Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darp etmeye başladı. 'Bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan, seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp, beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, makas ile saçımı ve elbiselerimi kestiler"