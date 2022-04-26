26 Nisan 2022, Salı
Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek
Konya'nın Selçuklu ilçesinde Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından bir rezidansta işkenceye maruz kalan Demet A.'nın ifadesinin ardından, soruşturma savcısı, tutuklu üç zanlının telefonlarının incelenmesini talep etti. Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin de ifadelerinde işkence iddiasını reddettikleri belirtildi. Rezidansta işkence olayının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:11
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