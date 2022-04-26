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Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından bir rezidansta işkenceye maruz kalan Demet A.'nın ifadesinin ardından, soruşturma savcısı, tutuklu üç zanlının telefonlarının incelenmesini talep etti. Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin de ifadelerinde işkence iddiasını reddettikleri belirtildi. Rezidansta işkence olayının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 13:11
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Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

Konya Selçuklu'da bir rezidansta Demet A. ile M.K.'nin işkence gördüğü olayda 3 tutuklu zanlının telefonları incelenecek.

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Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

8 Nisan'da gerçekleşen olayda iddiaya göre, Murat Demirci bir müddet flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat Demirci, Demet A.'yı iş yerinden alarak otomobiline bindirdi.

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Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

ELLERİ ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLANDI

Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demir bindi ve Demet A.'nın ellerini çamaşır ipi ile bağladı.

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Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

(İşkenceye maruz kalan Demet A.)

2 SAAT BOYUNCA İŞKENCE

Rezidansa götürülen Demet A. burada 2 saat boyunca işkence gördü, kurtulduktan sonra da polise giderek şikayetçi oldu.

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Rezidansta işkence olayında yeni gelişme: 3 zanlının telefonu incelenecek

"İŞKENCEYİ TELEFONA KAYDETTİLER"

Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi:

"Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darp etmeye başladı. 'Bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan, seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp, beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, makas ile saçımı ve elbiselerimi kestiler"