Enkaz başında günlerce nöbet tuttu! Acılı babanın o sözleri Türkiye’yi ağlattı

"ENKAZ KALDIRILDI VE ÜMİDİM KESİLDİ"

Büyüktanır, 4 katlı apartmanın ikinci katında oturduklarını, yıkılan binanın adeta asfaltla bir olduğunu dile getirdi.

Enkazdan eşi ve 2 oğluyla yaralı çıkartıldıklarını, bir oğlunun ise hayatını kaybettiğini belirten Büyüktanır, şunları kaydetti:

"Vefat eden oğlumun bir anısını bulabilmek için geldim ama bulamadım. Enkaza kimseyi girdirmemek için buraya çadır kurdum. Umutla bir fotoğrafı veya tişörtü çıkmaz mı diye bekledim. Enkaz kaldırıldı ve ümidim kesildi. Canımızdan başka bir şeyimiz çıkmadı, oğlum vefat etti. Hiçbir şeye ulaşamadık."