İzmir Körfezi’nde 1 yıldır değişmeyen görüntü: Bu, bir rekor

"SU BLOKE OLUYOR"



Deniz marullarının görülmeye devam etmesinin kuraklığa bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Bu aslında denizin kirliliği kadar şiddetli kuraklığın da bir sonucu. Özellikle Batı Anadolu'daki barajlarda su seviyeleri çok aşağılarda. Kurak yıllarla birlikte denizlerimizde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yağış yok. Yağış olmadığı için su yenilenemiyor. Su bloke oluyor. Suyun sıcaklığı buna bağlı olarak artıyor. Sıcaklık ve kirlilik bir araya geldiğinde plankton patlamaları kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.