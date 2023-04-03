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İzmir Körfezi'nde 1 yıldır değişmeyen görüntü: Bu, bir rekor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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İzmir Körfezi’nde 1 yıldır değişmeyen görüntü: Bu, bir rekor

İzmir Körfezi son 1 yıldır yok olmayan yeşil renkli yosunlarla kaplı. Deniz yüzeyinde görülmeye devam eden 'deniz marulu'na ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Doğan Yaşar, "Bu aslında denizin kirliliği kadar şiddetli kuraklığın da bir sonucu. Deniz marulları, geçtiğimiz yıl mart ayından beri hiç yok olmadan günümüze geldi. Bu, bir rekordu" dedi.

Halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlar, İzmir Körfezi'nde son 1 yılda yok olmadı. Denizdeki kirliliğe ve kuraklığa bağlı arttığı gözlenen deniz marullarına ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "10-15 yıl önce ortaya çıkmaya başlayan deniz marulu, son 1 yıldan beri hiç kesilmeden günümüze kadar geldi. Önceleri nisan ve kasım aylarında görürken şimdi süre uzadı. Deniz marulları, geçtiğimiz yıl mart ayından beri hiç yok olmadan günümüze geldi. Bu, bir rekordur" dedi.

"SU BLOKE OLUYOR"

Deniz marullarının görülmeye devam etmesinin kuraklığa bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Bu aslında denizin kirliliği kadar şiddetli kuraklığın da bir sonucu. Özellikle Batı Anadolu'daki barajlarda su seviyeleri çok aşağılarda. Kurak yıllarla birlikte denizlerimizde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yağış yok. Yağış olmadığı için su yenilenemiyor. Su bloke oluyor. Suyun sıcaklığı buna bağlı olarak artıyor. Sıcaklık ve kirlilik bir araya geldiğinde plankton patlamaları kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

"ARTIK KRONİKLEŞTİ"

Denizlerdeki kirliliğe de dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Denizlerimizi hala foseptik olarak kullanıyoruz. Deniz suyunda 1 milyon plankton yaşarken; bu sayı kuraklık ve kirlilik nedeniyle 2 milyon seviyeye ulaşıyor. Bunların zehirli türleri de vardır. Ortamı zehirleyip, oksijen çekiyorlar. Son 1 yıldan beri deniz marulları hiç kesilmedi. Yavaş yavaş süreç artmaya başladı. Artık kronikleşti. Hiç duraksamadan devam ediyor. İzmir Körfezi'ne çok fazla kirli su geliyor. Burada suçlu öncelikle biz insanlarız" dedi.

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