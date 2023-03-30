Diyarbakır’da polis enkaz başında nöbette! Değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerindeki yapılarda hem yaya hem de polis araçlarıyla devriyeler gerçekleştirilirken, kamyonlara yüklenmeden hafriyatların içerisine bakılarak bina sakinlerinin değerli eşyaları kontrol ediliyor. Enkaz alanında çıkarılan ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyalar ile manevi değeri olan eşyalar, kamera ile kayıt altına alarak tutanakla polis merkezine teslim ediliyor. Ardından sahiplerine yine tutanakla teslim ediliyor.