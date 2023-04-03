Düzce’de korkunç görüntüler! Oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

S.Ş. otomobilin kaputuna tutunup, aracı engellemeye çalıştı. Fakat A.O.Ş. aracın üstündeki S.Ş.'ye aldırmadan yola devam etti. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. İhbarla harekete geçen polis, A.O.Ş.'nin gidebileceği güzergahları belirleyip, tedbir aldı.