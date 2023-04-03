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Düzce'de korkunç görüntüler! Oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Düzce’de korkunç görüntüler! Oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

Korkunç olay geçen gün Düzce’de meydana geldi. Anne S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip, kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup, 40 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk yaptı. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzce'de yaşanan olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. A.O.Ş., eski eşi S.Ş.'den 14 yaşındaki çocuğunu almak istedi. S.Ş. izin vermeyince A.O.Ş., çocuğu zorla otomobile bindirdi.

S.Ş. otomobilin kaputuna tutunup, aracı engellemeye çalıştı. Fakat A.O.Ş. aracın üstündeki S.Ş.'ye aldırmadan yola devam etti. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. İhbarla harekete geçen polis, A.O.Ş.'nin gidebileceği güzergahları belirleyip, tedbir aldı.

Ekipler, A.O.Ş.'yi Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinde durdurdu. Bu sırada kaput üzerindeki S.Ş., yere düşüp, yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. A.O.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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