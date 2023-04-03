Düzce'de korkunç görüntüler! Oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti
Korkunç olay geçen gün Düzce’de meydana geldi. Anne S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip, kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup, 40 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk yaptı. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Düzce'de yaşanan olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. A.O.Ş., eski eşi S.Ş.'den 14 yaşındaki çocuğunu almak istedi. S.Ş. izin vermeyince A.O.Ş., çocuğu zorla otomobile bindirdi.
S.Ş. otomobilin kaputuna tutunup, aracı engellemeye çalıştı. Fakat A.O.Ş. aracın üstündeki S.Ş.'ye aldırmadan yola devam etti. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. İhbarla harekete geçen polis, A.O.Ş.'nin gidebileceği güzergahları belirleyip, tedbir aldı.
Ekipler, A.O.Ş.'yi Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinde durdurdu. Bu sırada kaput üzerindeki S.Ş., yere düşüp, yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. A.O.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine var mı?
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Afet Bölgesi ne demek, nedir? Afet Bölgesi olunca ne olur, hangi iller ilan edildi? Kayseri, Mardin, Tunceli...
- Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
- 2. ara tatil ne zaman, ayın kaçında? 2023 Nisan ara tatili kaç gün, bayramla birleşiyor mu?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı? Ödeme takvimi...
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı, ne zaman? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
- EYT'siz erken emeklilik şartları netleşti! Detaylar tek tek sıralandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına müjde! 3600 günle emeklilik...
- Malatya deprem son dakika! 3 Nisan Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler 2023!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Nisan | Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- YSK sandık görevlisi ücreti 2023 | Seçimde sandık görevlisi nasıl olur, başvuru şartları neler?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan'da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...