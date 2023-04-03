Asrın felaketinde felçli anneyi oğlu kurtardı: Sen olmadan inmeyiz

"SEN OLMADAN İNMEYİZ"

Sabah'ın haberine göre, 2003 yılında sokakta yaşanan silahlı kavga sonucunda magandanın tabancasından çıkan kurşununun omuriliğine isabet etmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Emine Börkcü, ailesini ve kendini konteynıra yerleştirdikleri için devlete teşekkür etti. Çocuklarının birkaç gün önce İstanbul'a gittiğini anlatan anne, "Çocuklarıma hemen evden çıkmalarını istedim, ancak hem kızım hem de oğlum 'Sen olmadan buradan inmeyiz' dediler. Oğlum sırtında beni taşıyıp binadan çıkardı. Biz indikten sonra karşımızdaki bina yıkıldı. Kabus gibi bir andı. Bizim evde ağır hasar aldı. Devletimiz bizi çaresiz bırakmadı ve elimizden tuttu" diye konuştu.