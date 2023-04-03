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Asrın felaketinde felçli anneyi oğlu kurtardı: Sen olmadan inmeyiz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Asrın felaketinde felçli anneyi oğlu kurtardı: Sen olmadan inmeyiz

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketine Osmaniye’de yakalanan Börkçü ailesinin bulunduğu 8 katlı bina ağır hasar aldı. 2003 yılında sokakta yaşanan silahlı kavgada maganda kurşununun isabet etmesi sonucu felç kalan ve tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Emine Börkcü kendilerine tahsis edilen konteynere yerleşti. Deprem sırasında eşinin tır şoförü olmasından dolayı yolda olduğunu söyleyen Emine Börkçü, “Oğlum ve kızım yanındaydı. Çocuklarıma ‘Beni bırakın gidin’ dedim. Oğlum beni sırtına alıp evden çıkardı. Şimdi konteyner kentte kalıyoruz. Devletimiz bizi çaresiz bırakmadı, elimizden tuttu” dedi.

Emine Börkçü, anestezi teknikeri 24 yaşındaki oğlu Mustafa ve hukuk fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi kızı 22 yaşındaki Senanur depreme Raufbey Mahallesi Safaevleri Sitesi'nde yakalandı. Mustafa Börkçü, annesini 2'nci kattaki evlerinden sırtına alarak aşağıya indirdi. Daha sonra tekrar eve çıkan genç, bu kez de annesinin tekerlekli sandalyesini aldı. Tır şoförü olduğu için yoldan gelen İbrahim Börkçü, eşi ve çocuklarına sağ salim kavuşmanın sevinci yaşadı. Bir süre çadırda kalan aile daha sonra kurulan konteyner kente götürüldü.

"SEN OLMADAN İNMEYİZ"

Sabah'ın haberine göre, 2003 yılında sokakta yaşanan silahlı kavga sonucunda magandanın tabancasından çıkan kurşununun omuriliğine isabet etmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Emine Börkcü, ailesini ve kendini konteynıra yerleştirdikleri için devlete teşekkür etti. Çocuklarının birkaç gün önce İstanbul'a gittiğini anlatan anne, "Çocuklarıma hemen evden çıkmalarını istedim, ancak hem kızım hem de oğlum 'Sen olmadan buradan inmeyiz' dediler. Oğlum sırtında beni taşıyıp binadan çıkardı. Biz indikten sonra karşımızdaki bina yıkıldı. Kabus gibi bir andı. Bizim evde ağır hasar aldı. Devletimiz bizi çaresiz bırakmadı ve elimizden tuttu" diye konuştu.

"TEK İSTEĞİM VAR…"

Tır şoförü olan baba İbrahim Börkçü ise, "Depremin yaşandığı zaman yoldaydım. Allah'a çok şükür eşime ve çocuklarıma sağ salim kavuştum. Devletimiz bizi başkalarına muhtaç etmedi. Yalnız bir isteğim var. Engelliler için bir takım şeyleri düşünmüşler, ama tekerlekli sandalyede yaşayanlar için odanın bir bölümünü geniş yaparlarsa hareket etme imkanı sağlamış olurlar" şeklinde konuştu.

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