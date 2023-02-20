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"Hera" sahiplerinin hayatını kurtardı! 7.6'lık depremden 5 dakika önce havlayarak aileyi uyandırdı

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 15:50
Depremde İskenderun'daki evleri çöken 5 kişilik Aracı ailesi, enkaz altında kalmaktan Amerikan cinsi köpekleri sayesinde kurtuldu. Hera adlı köpek, sarsıntıdan 5 dakika önce havlayarak sahiplerini uyandırdı. Aile kendini can havliyle dışarı attı.
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