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Diyarbakır’da otomobil, yük trenine çarptı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Diyarbakır’da otomobil, yük trenine çarptı!

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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