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Yürekleri ağza getiren görüntüler! İETT otobüsüne tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Yürekleri ağza getiren görüntüler! İETT otobüsüne tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul’un Fatih ilçesinde patenli iki genç İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Gençlerin can güvenliğini hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o anlar...

Unkapanı'nda patenli iki genç hızla ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutundu.

Gençler tehlikeye rağmen dakikalarca bu şekilde ilerledi.

Tehlikeli yolculuk arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu İETT otobüsünün Saraçhane'de durağı girmesiyle son buldu.

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