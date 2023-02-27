Anne-babası ve iki kardeşi hayatını kaybetti! Julia’yı saçları kurtardı! Maden işçisi o anları anlattı: Kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık





PATLAMADAN SONRA GÖRDÜĞÜMÜZ EN ACI TABLOYDU



Depremin olduğu gün sabah saatlerinde yola çıktıklarını söyleyen 15 yıllık maden işçisi Selçuk Edebal, "Biz ekip olarak Hatay Kırıkhan'a gittik. Kırıkhan'da bir yıkık binada çalışmaya başladık. Tabi bizler için Amasra madenci ocağındaki patlamadan sonra gördüğümüz en acı tabloydu" ifadelerini kullandı.



'ANNE BABA VE 2 ÇOCUĞUN CENAZELERİNE ULAŞTIK'



Binada çalıştıkları sırada bir kişinin enkaz altında saçları gördüğünü söylediğini belirten Edebal, "Binada çalışma yaptığımız sırada bir kişi bize saç teli gördüğünü söyledi. Küçücük bir delik vardı, bizden aramızda olan kısa boylu bir arkadaşımızı oraya yönlendirdik. Orada bir saç telini teyit ettikten sonra oradaki betonu kırmaya başladık. O saç teline ulaşmak için kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık. Orada anne baba ve 2 çocuğun cenazelerine ulaştık. Julia'nın canlı olup olmadığını bilmiyorduk. Sonra orada bir kıpırdama oldu. Sonra Julia'nın kendisine ulaştık" diye konuştu.