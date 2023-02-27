Anne-babası ve iki kardeşi hayatını kaybetti! Julia'yı saçları kurtardı! Maden işçisi o anları anlattı: Kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık
Kahramanmaraş depreminde etkilenen illerden biri de Hatay'dı. Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan çocuğun saçını gören kişinin yönlendirmesiyle 4 yaşındaki 'Julia' adlı Suriyeli kız çocuğu hayata tutundu. Julia'yı kurtarma ekibinde olan maden işçisi Selçuk Edebal, “Binada çalışma yaptığımız sırada bir kişi bize saç teli gördüğünü söyledi. O saç teline ulaşmak için kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık. Sonra Julia’ya ulaştık” dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın Amasra Müessesi'nde çalışan maden işçileri, depremin ilk günü Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gitti. Maden işçileri, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yaptı. Maden işçileri enkaz altından Suriyeli anne, baba ve 2 çocuklarının cenazelerini çıkarırken, ailenin ferdi Julia ise 34 saat sonra sağ kurtarıldı.
PATLAMADAN SONRA GÖRDÜĞÜMÜZ EN ACI TABLOYDU
Depremin olduğu gün sabah saatlerinde yola çıktıklarını söyleyen 15 yıllık maden işçisi Selçuk Edebal, "Biz ekip olarak Hatay Kırıkhan'a gittik. Kırıkhan'da bir yıkık binada çalışmaya başladık. Tabi bizler için Amasra madenci ocağındaki patlamadan sonra gördüğümüz en acı tabloydu" ifadelerini kullandı.
'ANNE BABA VE 2 ÇOCUĞUN CENAZELERİNE ULAŞTIK'
Binada çalıştıkları sırada bir kişinin enkaz altında saçları gördüğünü söylediğini belirten Edebal, "Binada çalışma yaptığımız sırada bir kişi bize saç teli gördüğünü söyledi. Küçücük bir delik vardı, bizden aramızda olan kısa boylu bir arkadaşımızı oraya yönlendirdik. Orada bir saç telini teyit ettikten sonra oradaki betonu kırmaya başladık. O saç teline ulaşmak için kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık. Orada anne baba ve 2 çocuğun cenazelerine ulaştık. Julia'nın canlı olup olmadığını bilmiyorduk. Sonra orada bir kıpırdama oldu. Sonra Julia'nın kendisine ulaştık" diye konuştu.
'JULİA'YA CANLI ÇIKARMAK BİZLERE UMUT OLDU'
Julia'nın kendilerini gördüğünde ilk başta korktuğunu söyleyen Edebal, şöyle konuştu:
"Dilimizi bilmediği için bizden ilk başta korktu, sonra amcasının yardımıyla durumu çocuğa söylettirdik. Önce bacaklarının olduğu yer gömülüydü, orayı temizleyerek, Julia'yı sağ salim aldık. Annesi babası ve iki kardeşini cenazesini aldıktan sonra Julia'yı canlı çıkarmak bizlere umut olmuştu. O düşüncenin tarifi yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 81 ilde 2023 bekçi alımları ne zaman yapılacak?
- ALES başvurusu için son günler! 2023 ALES/1 ne zaman, ertelenecek mi? ÖSYM BAŞVURU EKRANI
- DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1.273 personel alımı sonuçları hangi tarihte belli olur?
- Cerrahpaşa taşınıyor mu, nereye taşınacak? Son dakika Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kapatıldı mı?
- DEPREMZEDE KREDİ BAŞVURUSU | Kamu bankaları kolları sıvadı! 6 ay ila 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vade... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Şartlar neler?
- İŞKUR Temizlik işçisi başvuru ekranı | Kamu ve Özel İlkokul mezunu 81 ilde 3.110 personel alınacak! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve iller...
- Mersin'de fay hattı var mı, deprem bekleniyor mu? Hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!
- IQ'su en yüksek 5 BURÇ AÇIKLANDI! Dahi olabileceğinizin kanıtını gösteren 2 ÖZELLİK! İşte sıralaması
- Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Şubat PUAN DURUMU
- EYT için KRİTİK 5 FORMÜL! Değişiklik olacak mı? SSK-BAĞ-KUR’a 3600-5400 günle KISMİ emeklilik yolu!
- Üniversiteler ne zaman, Nisan'da mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika haberleri!
- Malatya Yeşilyurt korkutan deprem! Kaç şiddetinde, nerede meydana geldi? Kaç bina yıkıldı? Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ... AFAD KANDİLLİ son depremler