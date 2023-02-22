"Boşaltın artçı oluyor" uyarılarına rağmen bir can daha kurtardılar! İşte o maden işçileri

Parademik mezunu olan 4 yıllık maden işçisi 25 yaşındaki Berkay Uzun ise canlarını riske atmalarının kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Orada bir can var, bizim canımızdan önce orada Yasemin Teyzenin canı var. Biz zaten bu hedef için gitmişiz. Orada yapmamız gereken deprem anında orada durmaktı. Artçı sarsıntı olduğu anda dışarıdan mühendislerimiz, amirlerimiz, 'Boşaltın artçı sarsıntı oluyor' dediler. O an 'Orada bırakmayalım, kalıyoruz arkadaşlar. Yasemin Teyzeyi alıp, öyle çıkacağız' dedik. 5 kişiydik, sadece ben değil, hepimizin canını riske atması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.