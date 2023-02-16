16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce'yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye'yi ağlatan kavuşma

5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce'yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye'yi ağlatan kavuşma

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki şiddetli deprem büyük yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu 10 ilden biri de Hatay oldu. Antakya'da deprem sırasından 5'inci kattaki evin penceresinden düşen, ardından enkaz alanında sesi gelen kediyi kurtarmak isteyen bir kişi tarafından bulunan Birce bebek, tedavi altında tutulduğu Adana Şehir Hastanesinde annesi ile buluştu.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:17
  • 1
  • 9
5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce’yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye’yi ağlatan kavuşma

Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtulan Birce bebek annesine kavuştu… Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'dan üzücü haberlerin yanı sıra umutlu haberler de geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce’yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye’yi ağlatan kavuşma

Antakya ilçesinde depremde çöken bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 3 çocuklu anne Nilay ile Baba Cengiz Fansa, 3 çocuğu ile birlikte enkazda kaldı.

  • 3
  • 9
5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce’yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye’yi ağlatan kavuşma

Anne 13, bir kızı ile baba ise 33 saat sonran enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak çocuklarından Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan aile 6 aylık bebekleri Birce'ye ulaşmaya çalıştı. Onun da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşünen aile, komşularının 9'uncu günde verdiği haberle mutluluk yaşadı.

  • 4
  • 9
5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce’yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye’yi ağlatan kavuşma

Komşular enkazda kedi sesi duyduklarını ardından binanın kenarındaki enkazı kaldırdıklarında beşikle düşen Birce bebeğe ulaşarak hastaneye kaldırılmasını sağlandığını aktardı.

  • 5
  • 9
5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce’yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye’yi ağlatan kavuşma

Aile, hemen yetkililere ulaşarak Adana'da tedavi altında olan bebeklerine ulaştı. Şuanda sağlık durumu iyiye giden bebeğine kavuşan anne yaşadıklarını anlattı.