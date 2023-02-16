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5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce'yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye'yi ağlatan kavuşma
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki şiddetli deprem büyük yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu 10 ilden biri de Hatay oldu. Antakya'da deprem sırasından 5'inci kattaki evin penceresinden düşen, ardından enkaz alanında sesi gelen kediyi kurtarmak isteyen bir kişi tarafından bulunan Birce bebek, tedavi altında tutulduğu Adana Şehir Hastanesinde annesi ile buluştu.
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:17Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:17