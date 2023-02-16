5. kattan beşiğiyle aşağı düşen minik Birce’yi enkazdan kedi sesi kurtardı! Annesi ile buluştu | Türkiye’yi ağlatan kavuşma

Anne 13, bir kızı ile baba ise 33 saat sonran enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak çocuklarından Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan aile 6 aylık bebekleri Birce'ye ulaşmaya çalıştı. Onun da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşünen aile, komşularının 9'uncu günde verdiği haberle mutluluk yaşadı.