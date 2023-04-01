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Baykar konteyner kentte yaşam başladı: İmkanlar çok güzel

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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Baykar konteyner kentte yaşam başladı: İmkanlar çok güzel

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Baykar tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kent sahiplerine teslim edildi. Konteyner kente yerleşenler “İmkanlar çok güzel” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.

Baykar tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte, çalışmaları tamamlanan 144 konteyner sahiplerine teslim edildi.

Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçicek Stadyumu alanına yerleştirilecek 520 konteynerden bir kısmının işlemleri tamamlandı. AFAD tarafından sahiplerine teslim edilen 144 konteynere afetzedeler yerleşmeye başladı.

Depreme 7 katlı Işık Apartmanı'nda yakalanan ve enkaz altından 16. saatte kurtarılan Gülsün Oğul, "Bir süre çadırda yaşadık. Şimdi buraya yerleştik. İmkânlar çok güzel. Çadırda hiçbir şey yoktu" dedi.

Aksu Mahallesi'nde iki katlı evi depremde yıkılan Nurgül Belli de evinin ilk depremde yıkıldığını, 4 çocuğu ile torununun enkaz altından kurtarıldığını söyledi. Belli, "Çok şükür halimize, canımız sağ. Bir çadıra sığıyorduk. Evimiz yapılana kadar buraya da sığarız. Hayatımızı sürdürmemiz lazım" diye konuştu.

İbrahim Suna ise depremin ilk anında yaşadığı binanın çöktüğünü, akrabalarını, arkadaşlarını kaybettiğini anlatarak "Depremin ardından kayınbabamlarda kaldık. Dün konteyner talebimin çıktığını söylediler. Buradaki konteyner kentte olmak da güzel. İnşallah tüm vatandaşlarımız evlerine kavuşur" dedi.

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