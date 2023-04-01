Baykar konteyner kentte yaşam başladı: İmkanlar çok güzel

Aksu Mahallesi'nde iki katlı evi depremde yıkılan Nurgül Belli de evinin ilk depremde yıkıldığını, 4 çocuğu ile torununun enkaz altından kurtarıldığını söyledi. Belli, "Çok şükür halimize, canımız sağ. Bir çadıra sığıyorduk. Evimiz yapılana kadar buraya da sığarız. Hayatımızı sürdürmemiz lazım" diye konuştu.