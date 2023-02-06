Baykar'dan deprem bölgelerine yardım
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle, toplam 50.812.980 TL’lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.
Türkiye yeni günde büyük bir acıyla uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.
Şu ana kadar 1762 can kaybı 12 bin 68 yaralı var. 5 bin 606 bina ise yıkıldı.
7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu. 10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 gün milli yas kararı alındığını duyurdu.
BAYKAR'DAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle, toplam 50.812.980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.
Bayraktar'ın açıklamalarının tamamı şöyle:
"Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan Milletimizle birlikte... Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabbim aziz Milletimizi ve Ülkemizi korusun. Baykar olarak depremin ilk gününde AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak; Toplam 50.812.980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ettik ve tırlarla deprem bölgesine sevk ediyoruz. En kalbi dualarımızla... Milletimizin başı sağ olsun."
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