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Baykar'ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Baykar’ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı

Baykar'ın "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye sevk ettiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı.

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