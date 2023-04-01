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Kontrolden çıktı takla attı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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Kontrolden çıktı takla attı: 5 yaralı

Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

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