BAYKAR'dan depremzedelere 1000 konut desteği! Selçuk Bayraktar duyurdu
Türkiye'de asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olurken yardım kampanyaları da sürmeye devam ediyor. 9 Şubat tarihi itibarıyla depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapan BAYKAR, şimdi de depremzedeler için 1000 konut bağışında bulunacağını açıkladı.
Türkiye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarmak için tek yürek olurken; depremzedeler için yardım kampanyası da sürüyor.
9 Şubat tarihi itibarıyla depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapan BAYKAR, şimdi de depremzedeler için 1000 konut bağışında bulunacağını açıkladı.
KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Konteyner Kent'i Kahramanmaraş'ta kuracağız. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.
THY'DEN BİN KONUT SÖZÜ
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun."
BAYKAR'DAN AFAD'A 550 MİLYON LİRA, CENGİZ HOLDİNG'DEN 400 MİLYON TL
Baykar, depremin üçüncü gününde AFAD üzerinden bölgeye 250 milyon TL nakdi yardım yapan ilk şirketlerden biri oldu. Daha sonra Baykar kurucusu Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımı daha AFAD'a ileten Baykar, böylece deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 550 milyon lira nakdi bağış yaptı.
Cengiz Holding ise deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber oldu.
Tüm bu çalışmalara ilave olarak, deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar veren Cengiz Holding, bunun 400 milyon TL'sini AFAD'a iletti.
TMSF'DEN 102 MİLYON LİRA YARDIM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve TMSF yönetimindeki şirketler de deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere depremin ilk gününden itibaren AFAD iş birliğiyle çalışmalara başlarken, nakdi olarak AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulundu. Bu kapsamda Koza Altın da 35 milyon TL ile AFAD'ın yardım kampanyasına katıldı.
Samsung, AFAD üzerinden depremzedeler için 1,5 milyon dolar nakit desteğinde bulundu. Ayrıca şirket, şarj cihazı, tablet, beyaz eşya, portatif ultrason, geçici barınma çözümleriyle de deprem bölgesine destek oldu.
Akfen Holding ise deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik AFAD'a 10 milyon TL'lik bağış yaptı.
Bu arada, AFAD koordinasyonuyla başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği de yoğun destekle sürüyor.
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