Asrın felaketinde Antakya’ya yardıma gelen doktorlar fotoğraf çekildi! Vefanın adı Sergio!

Milliyet'in haberine göre, baba Serkan Çaparoğlu, "Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı dünyanın her yerinde ülkemize yardım geldi. Hepsine minnettarız. Eşimin doğum yaptığı hastanedeki tüm doktorlar İtalyan'dı. Biz de, bu minnet duygusunu bebeğimizin ismini Sergio olarak değiştirerek küçük de olsa göstermek istedik. Bu fikrimiz doktorları çok mutlu etti. Sahra hastanesindeki bütün doktorlar gelip oğlumuzla fotoğraf çektirdi. Aslında isim koymak istediğimizden çok da farklı değil. Biri Sercan diğeri Sergio. Bebeğimizin de eşimin de durumu gayet iyi. Çadırımıza döndük, çadırda yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

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