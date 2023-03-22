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Asrın felaketinde Antakya’ya yardıma gelen doktorlar fotoğraf çekildi! Vefanın adı Sergio!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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Asrın felaketinde Antakya’ya yardıma gelen doktorlar fotoğraf çekildi! Vefanın adı Sergio!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından Türkiye tek yürek olurken dünya da asrın felaketinde seferber oldu. Serkan ve Meryem Çaparoğlu çifti deprem sonrası İtalyanların Antakya’ya kurduğu sahra hastanesinde dünyaya gelen erkek bebeklerine koydukları isimle vefalarını gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye dünyanın dört bir yanından yardım yağdı.

Birçok ülke bölgede sahra hastenesi kurdu. Yaklaşık iki aydır hizmet verilen bu hastanelerde onlarca bebek de dünyaya geldi. O bebeklerden biri de 16 Mart'ta, İtalyanların Antakya'ya kurduğu sahra hastanesinde doğdu.

Serkan ve Meryem Çaparoğlu, dünyaya gelen erkek bebeklerine, babasının ismiyle uyumlu olsun diye 'Sercan' ismini koymayı düşünüyorlardı. Ancak doğum İtalyan doktorlar tarafından gerçekleşince, aile bebeklerine İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ismini koydu.

Milliyet'in haberine göre, baba Serkan Çaparoğlu, "Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı dünyanın her yerinde ülkemize yardım geldi. Hepsine minnettarız. Eşimin doğum yaptığı hastanedeki tüm doktorlar İtalyan'dı. Biz de, bu minnet duygusunu bebeğimizin ismini Sergio olarak değiştirerek küçük de olsa göstermek istedik. Bu fikrimiz doktorları çok mutlu etti. Sahra hastanesindeki bütün doktorlar gelip oğlumuzla fotoğraf çektirdi. Aslında isim koymak istediğimizden çok da farklı değil. Biri Sercan diğeri Sergio. Bebeğimizin de eşimin de durumu gayet iyi. Çadırımıza döndük, çadırda yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

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