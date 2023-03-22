Asrın felaketinde Antakya’ya yardıma gelen doktorlar fotoğraf çekildi! Vefanın adı Sergio!
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından Türkiye tek yürek olurken dünya da asrın felaketinde seferber oldu. Serkan ve Meryem Çaparoğlu çifti deprem sonrası İtalyanların Antakya’ya kurduğu sahra hastanesinde dünyaya gelen erkek bebeklerine koydukları isimle vefalarını gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye dünyanın dört bir yanından yardım yağdı.
Birçok ülke bölgede sahra hastenesi kurdu. Yaklaşık iki aydır hizmet verilen bu hastanelerde onlarca bebek de dünyaya geldi. O bebeklerden biri de 16 Mart'ta, İtalyanların Antakya'ya kurduğu sahra hastanesinde doğdu.
Serkan ve Meryem Çaparoğlu, dünyaya gelen erkek bebeklerine, babasının ismiyle uyumlu olsun diye 'Sercan' ismini koymayı düşünüyorlardı. Ancak doğum İtalyan doktorlar tarafından gerçekleşince, aile bebeklerine İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ismini koydu.
Milliyet'in haberine göre, baba Serkan Çaparoğlu, "Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı dünyanın her yerinde ülkemize yardım geldi. Hepsine minnettarız. Eşimin doğum yaptığı hastanedeki tüm doktorlar İtalyan'dı. Biz de, bu minnet duygusunu bebeğimizin ismini Sergio olarak değiştirerek küçük de olsa göstermek istedik. Bu fikrimiz doktorları çok mutlu etti. Sahra hastanesindeki bütün doktorlar gelip oğlumuzla fotoğraf çektirdi. Aslında isim koymak istediğimizden çok da farklı değil. Biri Sercan diğeri Sergio. Bebeğimizin de eşimin de durumu gayet iyi. Çadırımıza döndük, çadırda yaşamaya devam ediyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde? 22 Mart FED FAİZ artırırsa ALTIN ne olur?
- İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...
- 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?
- Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...
- Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Yemek Sepeti çöktü mü son dakika? Yemek Sepeti erişim sorunu mu yaşanıyor, ne zaman düzelecek?
- Hilal göründü mü son dakika? Ramazan Hilali Türkiye'de görünecek mi, hangi illerde görünecek? Orucun habercisi...
- Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! En düşük 5.500 TL alanlar...
- YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL kaç dakika sürüyor? Soru...