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Katar'dan Türkiye'ye yardım seferberliği

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Giriş Tarihi: 18.02.2023
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Katar’dan Türkiye’ye yardım seferberliği

Katar Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemeleri taşıdığı bildirildi.

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