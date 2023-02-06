İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Kurumun bir numarası olarak bilinen ve ülkede alanında en tanınan figürlerden biri olan bilim insanı, "Bu bölge sismik hareketliliğin çok yüksek olduğu bir bölge. Türkiye 150 kilometrelik fay hattında birkaç saniyede 3 metre hareket etti" ifadesini kullandı.