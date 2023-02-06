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İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni, Tükiye'yi vuran ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7'lik depreme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İtalyan medyasına konuşan, Carlo Doglioni, Türkiye'deki depremde yerin 3 metre hareket ettiğini bildirdi.

Türkiye'de arka arkaya meydana gelen şiddetli depremler bölgede endişe ve korku yaratırken İtalya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Depremin ardından İtalya'nın güneyinde "sahillere yaklaşmayın" açıklaması yapılırken tsunami uyarısı da gelmişti.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Bir süre sonra İtalyan makamlar tsunami uyarısını kaldırsa da İtalya'da deprem konusunda sayılı isimlerden biri olan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni İtalyan medyasına konuştu.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Kurumun bir numarası olarak bilinen ve ülkede alanında en tanınan figürlerden biri olan bilim insanı, "Bu bölge sismik hareketliliğin çok yüksek olduğu bir bölge. Türkiye 150 kilometrelik fay hattında birkaç saniyede 3 metre hareket etti" ifadesini kullandı.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

3 METRE GİTTİ İDDİASI

İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan Doglioni, "Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor" dedi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, "Bu çok büyük bir hareket" dedi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Doglioni, "Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz'deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi" yorumunu yaparken, "Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor" yorumunu yaptı.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Olası bir tsunami riski ile ilgili açıklama yapan Doglioni, "Uyarı kaldırıldı. Fakat meydana gelebilecek bir toprak kayması ile birlikte bunun yeniden gelmeyeceğinin garantisi yok" ifadesini kullandı.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

İtalyan bilim insanı benzer depremlerin yeniden yaşanabileceğini de söyledi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

Doglioni bölgede hareketliliğin asla durmadığını da dile getirdi.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün başkanı Carlo Doglioni: Türkiye’deki depremde yer 3 metre hareket etti

ARAP LEVHASI NEDİR?

Orta Doğu'da bulunan ve Arap yarımadası ile kuzeyini kapsayan bir levha olan Arap levhası Bahreyn, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte güneydoğu Anadolu bölgesi v e İran'ın da bazı bölgelerini kapsıyor.

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