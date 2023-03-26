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Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...

İftar çadırı İstanbul'da nerede kurulacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. İftar çadırlarında birlik ve beraberlik duygularıyla orucunu açmak isteyen Müslümanlar çadırlara ilişkin detaylar araştırıyor. Rahmet mevsimi olan üç ayların girmesi ile müminler bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i dört gözle bekler. Peki belediye iftar çadırları nerede? İşte İstanbul'da iftar çadırı yerleri...

On bir ayın sultanı Ramazan sadece aç kalmak değil aynı zamanda birlik beraberlik duygularını pekiştirmektir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan'da belediyeler ve hayırseverler tarafından belirlenen noktalarda iftar çadırları kurulmaktadır. Vatandaşlar İstanbul'da iftar çadırlarının nerede, ne zaman kurulacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...

İLÇE İLÇE İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2023

Ramazan ayı boyunca belediye ve hayırseverler çeşitli yerlerde iftar çadırları kurarak hem ihtiyaç sahiplerinin oruçlarını rahatlıkla açmasını sağlamaktadır. 2023 yılında İstanbul'da iftar çadırlarının yerlerine ilişkin henüz açıklama bulunmamaktadır. Gelişmeleri ilçe belediyelerinin resmi sayfalarından takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI NERELERDE KURULACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi sitesinde iftar hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Vatandaşlar kaynaşmanın ve bereketin yaşandığı iftar çadırı hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul'da iftar çadırı kurulan yerler:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan ayına hazır. İstanbul'da sofralar paylaşılacak, iyiliklerde yarışılacak, 11 ayın sultanı Ramazanı manevi atmosferi tüm İstanbul'da yaşatılacak.

60 FARLI NOKTADA İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK

İBB, Ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60 farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İftar menüsü çeşitli çorbalar, etli ana yemek, yardımcı yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşacak.

KUMANYA DAĞITIMI GERÇEKLEŞECEK

Her gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve çadırlardan bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek. Kumanyalarda; çorba, sandviç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyu bulunacak.

YEMEK DAĞITIMLARI NERELERDE YAPILACAK?

*Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında;

*Yenikapı Marmaray İstasyonunda;

*Beşiktaş ve Kadıköy İskelesinde;

*Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında

*Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacak.

SAHURLUK DAĞITIMI

Kahvaltılıklar ile içeceklerden oluşan sahurluk ise Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki hastanelerin acil servislerinde 150 bin adet, İBB ve güvenlik birimlerine yönelik ise 72 bin adet dağıtılacak.

2023 İFTAR MENÜSÜ

Çorbalar

Ana yemekler

Tatlı ve içecekler

Sandviçler, içecek ve tatlılar

Kumanya paketi

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