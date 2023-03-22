28 Şubat kafası! İstanbul’da başörtüsü nedeniyle staja alınmamıştı! O müdür için istenen ceza belli oldu

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ İSTİFA ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Öztoprak'ın her ne kadar suçlamayı kabul etmese de olayın ertesi günü istifa ettiği, çalışma izninin iptal edildiğine ilişkin beyanlarda bulunduğu, böylece olayın kısmen doğrulandığı belirtildi. Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediğinin kaydedildiği iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te kamu görevlisi olan kadınların başının açık olması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı aktarıldı. Şüpheli Öztoprak'ın kanuni bir dayanağı olmamasına rağmen hukuka aykırı bir davranışta bulunarak müştekinin staj yapma ve eğitim hakkını kullanmasını engellediği de belirtildi.