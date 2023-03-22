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28 Şubat kafası! İstanbul’da başörtüsü nedeniyle staja alınmamıştı! O müdür için istenen ceza belli oldu

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Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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28 Şubat kafası! İstanbul’da başörtüsü nedeniyle staja alınmamıştı! O müdür için istenen ceza belli oldu

Türkiye’de derin yaralar açan ve tarihe postmodern bir darbe olarak geçen 28 Şubat zihniyeti hala yaşıyor! 23 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'da üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Nezaket Akbulut, Kağıthane’deki bir koleje staj yapmak için başvurduğu sırada başörtüsü nedeniyle alınmamıştı. Öğrenciye, yönetmeliği ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmazsa alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli müdürün ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İşte ayrıntılar...

Kağıthane'de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022'de staj yapması için yönlendirilen başörtülü 22 yaşındaki öğrenci Nezaket Akbulut'u, okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3.sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut'un Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu ve şikayetçi olduğu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan dilekçede, üniversitenin 3.sınıftan itibaren öğrencilerine staj yapacak yer ayarladığı, kendisini de Kağıthane'deki kolejde staj yapması için yönlendirildiği aktarıldı.

Staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiğini söylediği belirtildi. Olay günü arkadaşıyla beraber bahse konu okula gittiğinin aktarıldığı dilekçede, burada müdür olan şüpheli Özlem Öztoprak'ın kendisine hitaben 'okulun kılık, kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğu, başörtülü hiçbir öğretmen ve öğrencinin okulda bulunmadığı ve bulunamayacağı, staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi halde okula stajyer olarak alamayacakları' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Müşteki Akbulut'un bundan dolayı okula alınmaması nedeniyle mağdur olduğunu söylediği de belirtildi.

Baş açık olma şartının bulunmadığı, mevzuat dayanağının da olmadığı aktarıldı. Müşteki Akbulut'un arkadaşının da müştekiyi doğrular şeklinde ifade verdiğinin anlatıldığı iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te dahi kamu görevlisi kadınlar için baş açık olma şartının bulunmadığı belirtildi. İddianamede, müşteki Akbulut'un staj öğrencisi olması nedeniyle başörtüsü taktığı gerekçesiyle staja kabul edilmemesinin herhangi bir mevzuat dayanağının da bulunmadığı aktarıldı.

İDDİA EDİLEN SÖZLERİ SÖYLEMEDİĞİNİ SAVUNDU

Şüpheli Özlem Öztoprak'ın ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin o okulda 4 yıldır çalıştığını ve ilkokul müdürü olarak atandığını, olay günü müdür yardımcısının kendisine staj evraklarının gelmediğini söylemesi üzerine bunu müştekiye aktardığını, staj işlerine genel müdür olan Buket hanımın baktığını söyleyerek odadan ayrıldığını söylediği belirtildi. İfadenin devamında, Buket hanımla müştekinin telefon konuşmasına şahit olduğunu, telefonda müştekinin kurumda çalışmak istemediğini ve başörtüsünün sorun olacağını düşündüğünü söylediğini, bu durumu farklı mecralara taşıyacağını söylediği ve müştekinin iddia ettiği sözleri söylemediğini aktardığı kaydedildi.

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ İSTİFA ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Öztoprak'ın her ne kadar suçlamayı kabul etmese de olayın ertesi günü istifa ettiği, çalışma izninin iptal edildiğine ilişkin beyanlarda bulunduğu, böylece olayın kısmen doğrulandığı belirtildi. Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediğinin kaydedildiği iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te kamu görevlisi olan kadınların başının açık olması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı aktarıldı. Şüpheli Öztoprak'ın kanuni bir dayanağı olmamasına rağmen hukuka aykırı bir davranışta bulunarak müştekinin staj yapma ve eğitim hakkını kullanmasını engellediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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