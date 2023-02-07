Dünyanın gözü Türkiye'de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Yüzyılın en büyük deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. 30 saniye içerisinde taş üstünde taş bırakmayan depremi dünya da yakından takip ediyor. İtalyan bilim insanı ise 30-40 saniye içinde Anadolu levhasının kaydığını ifade ederek, "Türkiye 3 metre hareket etti" sözlerine yer verdi.