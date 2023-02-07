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Haberler Galeri Dünyanın gözü Türkiye'de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Dünyanın gözü Türkiye'de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Yüzyılın en büyük deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğdu. 30 saniye içerisinde taş üstünde taş bırakmayan depremi dünya da yakından takip ediyor. İtalyan bilim insanı ise 30-40 saniye içinde Anadolu levhasının kaydığını ifade ederek, "Türkiye 3 metre hareket etti" sözlerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:40
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Dünyanın gözü Türkiye’de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

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Dünyanın gözü Türkiye’de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Deprem nedeniyle kayıplarımız her geçen dakika artarken, dünya da Türkiye'de olan biteni yakından takip ediyor.

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Dünyanın gözü Türkiye’de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Dün akşam saatlerinde İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni deprem analizinde bulundu.

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Dünyanın gözü Türkiye’de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Doglioni fay hattının bulunduğu Anadolu levhasının Arap levhasına göre kuzeydoğu-güneybatı yönünde en az 3 metre hareket ettiğini ifade ederek bu durumun yalnızca 30 ila 40 saniye arasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

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Dünyanın gözü Türkiye’de! İtalyan bilim insanı yüzyılın en büyük depremini inceledi: 3 metre hareket etti

Tarih boyunca bölgede çok fazla hareketliliğin olduğunu ifade eden bilim insanı "Sanki Türkiye hareket etti" ifadelerine yer verdi.