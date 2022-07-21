Ağaçlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış
İstanbul'da 2 gündür ailesinin kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Pınar Damar'ın Bağcılar'da ağaçlık bir alanda cesedi bulundu. En son erkek arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılan genç kadından haber alamayan kardeşi polise gidip kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kadının ağzında ve burnunda kanlar olduğu görülürken kesin ölüm nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri genç kızın kuzenin eşi olan M.A.’yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın cinayet olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Pınar Damar iddiaya göre; 18 Temmuz günü saat 17:00 erkek arkadaşı ile buluşmak üzere evden ayrıldı. Birkaç saat sonra ailesiyle iletişimi koptu ve bir daha haber alınamadı.
Pınar Damar'dan haber alamayan kardeşi Pınar'ın erkek arkadaşını aradı, erkek arkadaşı ablasını saat 22:00 sıralarında eve bıraktığını, bıraktığında da alkollü olduğunu söyledi.
"ALKOLLÜ BIRAKTIM"
Bunun üzerine daha da çok endişelenen kardeş hemen durumu polise bildirmek için harekete geçti. Karakola gidip; "Ablam Pınar Damar saat 17:00 sıralarında evden çıktı. Erkek arkadaşı ile buluşacaktı. Saat 22:00 sıralarında kadar onunla telefondan irtibat halindeydik.
O saatten sonra irtibatım kesildi. Erkek arkadaşını aradım, ablamı eve bıraktığını söyledi. Bir de bıraktığında alkollü olduğunu söyledi. Ancak ablama ulaşamıyorum ve hayatından endişe ediyorum. Ablamın kimseye borcu yoktur, madde bağımlılığı yoktur, devam eden veya sonuçlanan davası da yoktur. Ablamın bir an önce bulunmasını istiyorum" dediği öne sürüldü.
CESEDİ BULUNDU
Polis ekipleri genç kadını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında Bağcılar'da bir kadın cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 2 gündür kayıp olan Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Ağzında ve burnunda kanlar olan cesedin nasıl oraya geldiği ve ölüm şeklinin nasıl olduğu araştırılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı zamanda erkek arkadaşının da ifadesine başvurulduğu iddia edildi.
"CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalarda genç kızın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kuzeninin eşi M.A. ile buluştuğu tespit edildi. Genç kızın son göründüğü M.A. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın cinayet olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğü öne sürülen Şüpheki M.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın cansız bedeni Küçükçekmece Gasilhanesi'nden teslim alındı.
"KIZIM BAYRAMDA YANIMDAYDI, HİÇBİR SORUNU YOKTU"
Acılı baba, kadın cinayetlerinin son bulması için çağrıda bulundu.
Baba Mustafa Damar, "Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın. İdamı bütün halk istiyor. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya" dedi.
Bayramı kızıyla birlikte Antalya'da geçirdiğini belirten Damar, "Hiçbir sorunu yoktu. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kardeşimin damadı için konuşulanlar, iddia araştırıyorlar. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Basın ve devletle birlikte, bu işin peşini bırakmayacağız. Eğer devlet onun cezasını vermezse, idam ettirmiyorsa, biz kendimiz cezasını veririz. Halka da sesleniyorum, bu canileri ortadan kaldırın" diye konuştu.
"PAZARTESİ GÜNÜ 21.45'TE KENDİSİNE MESAJ ATTIM, GÖRDÜ CEVAP VERMEDİ"
Eniştesi Serdar Taşdemir ise Pınar'la en son geçtiğimiz pazar günü ailece görüştüklerini belirterek, "Antalya'dan tatilden geldi. Beni aradı ve yanına gittik, bana ve yeğenlerine hediye almıştı. Pazartesi günü 21.45'te Whatsapp'tan komik bir video gönderdim.
Görmüş ama, cevap vermemiş. Muhtemelen daha sonra telefonu kapandı. Ertesi gün eşim aradı, Pınar'ın kaybolduğunu söyledi. Çok sıcak kanlı biriydi, her gün beni arardı. Hukuki olarak biz davanın peşine düşeceğiz. Polis teşkilatına güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur" diye konuştu.
"GÖZALTINA ALINAN M.A.'YLA BİRLİKTE PINAR'I ARADIK"
Enişte Taşdemir, gözaltına alınan kuzeninin eşi M.A. ile ilgili şunları söyledi; "Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı. Pınar'ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini M.A. biliyordu. Numarasını eşimden aldım.
Nerde olduğunu sordum, kafede Pınar'ı aradığını söyledi. Sonra köpeğinin mezarına gittik, yerini M.A. biliyordu. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben M.A.'yı daha önce bir kez gördüm" dedi. Pınar Damar'ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise, "Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın" dedi.
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