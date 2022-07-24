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Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış

Pınar Damar'ın katili Metin A. ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Pınar'ın ailesi 'ilişki' iddialarını reddederken, Metin A.'nın Pınar'ı arama süresi boyunca ailenin yanından ayrılmadığı ortaya çıktı. Hala Nazife Damar, katilin kendisine katili yakalatacağına dair teselli verdiğini ifade ederek, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler" dediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 16:19
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Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış

Pınar Damar cinayeti ve peşinden ortaya çıkan katilin kimliği Türkiye'yi şaşkına çevirmişti.

Kuzeninin kocası Metin A. tarafından katledilerek Bağcılar'da ağaçlık alana atılan Pınar Damar'ın acılı ailesi konuştu.

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Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış

"ARALARINDA İLİŞKİ OLDUĞU İDDİALARI TAMAMEN İFTİRA"

Pınar'ın annesi Emine Damar, Metin A.'nın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu iddia ederek, "Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi" dedi.

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Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış

"O KATİLİ YAKALAYACAĞIZ AMA KİMSEYE SÖYLEMEYİN YOKSA POLİSLERİ İHRAÇ EDERLER"

Hala Nazife Damar ise," Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış

PINAR DEMİR'İN ACILI ANNESİ: "İDAM İSTİYORUM"

Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek "Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin A., olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz? Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi" diye konuştu.

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Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış

"PINAR'IN KATİLİ İLE BİRLİKTE KAYIP BAŞVURUSU YAPTIK"

Kardeşi Bahar Damar ise Pınar'ın katili Metin A. ile ablasının kayıp başvurusunu yaptıklarını belirterek, "Sürekli yanımdaydı. Pınar kaybolduğunda birlikte karakola gittik, kayıp ilanı verdik. Beni teselli etti. Bunları tasarlayan bir katil, ifadesini de tasarlamıştır. Pınar ile arasında bir ilişki olduğu doğru değil. Adli Tıp'a da geldi, ben o sırada sakinleştirici ile ayakta duruyordum iyi değildim, yüzünde çizik olduğunu hiç fark etmedim. Onu gözaltına aldıkları sıra içimden 'O değildir' dedim. İnanamadım çünkü hep içimizdeydi. Çok fazla evlilik hayali vardı. Pınar'a iftira atıyor, aralarında bir şey olsaydı anlardık hep birlikteydik. Eşi de ifadesinde böyle olmadığını söyledi" dedi.