24 Temmuz 2022, Pazar
Pınar Damar cinayetinde yeni ayrıntılar! Katil enişte, sinsice aileyi teselli etmeye çalışmış
Pınar Damar'ın katili Metin A. ile ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Pınar'ın ailesi 'ilişki' iddialarını reddederken, Metin A.'nın Pınar'ı arama süresi boyunca ailenin yanından ayrılmadığı ortaya çıktı. Hala Nazife Damar, katilin kendisine katili yakalatacağına dair teselli verdiğini ifade ederek, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler" dediğini belirtti.
Giriş Tarihi: 24.07.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 16:19
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