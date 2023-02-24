24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Adıyaman'da depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:20
  • 1
  • 9
Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 11 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

  • 3
  • 9
Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde melek oldu, ölüm bile onları ayıramadı. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu.

  • 4
  • 9
Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

18 Şubat doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. Merve'nin hikayesi Türkiye'yi ağlattı.

  • 5
  • 9
Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz 18 Şubat Merve Börta'nın anne ve babasız ilk doğum günü oldu. Merve Börta doğum gününde Twitter'dan 18 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Bugün benim doğum günüm. Annemi hatırlatıyor bugün bana.