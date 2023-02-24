HaberlerGaleriAnne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı
Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı
Adıyaman'da depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:20Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:20