Anne ve babasını depremde kaybeden Merve yürekleri sızlattı: Onları ölüm bile ayıramadı | Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz 18 Şubat Merve Börta'nın anne ve babasız ilk doğum günü oldu. Merve Börta doğum gününde Twitter'dan 18 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Bugün benim doğum günüm. Annemi hatırlatıyor bugün bana.