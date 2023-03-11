Akılalmaz iddialar! Deprem bölgesindeki kedileri kim satıyor?

"DEPREMDE PARA DİLENDİLER"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruluşla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine Jahrein, sosyal medya hesabından Paw Guards'ı tekrar radarına aldı. Jahrein, "18 tane dosyası bulunan ve şu an dolandırıcılıktan hükümlü olan ancak korona izninden ötürü dışarıda dolaşan Erkin Erdoğdu'nun oluşumu olan Paw Guards, göstermelik olarak deprem başında 2 tane TIR kiraladı ve depremin başından beri para dilenip duruyorlar. Bu iki TIR'ın 32 bin TL'lik dekontu dışında hiçbir şey paylaşmadılar. Bir sürü hayvanı oradan alarak bu TIR'lara doldurdular. Bu hayvanların akıbeti ne oldu? Derhal cevap verin! Savcılar bu işi derhal araştırsın. Bu insanların topladıkları paralar nereye gidiyor? Derhal bakılsın. " dedi.