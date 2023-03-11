Akılalmaz iddialar! Deprem bölgesindeki kedileri kim satıyor?
Bir süredir adından sıkça söz ettiren Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) ile ilgili şok iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ilk gününden bu yana bölgede hayvanlara yardım ettiğini söyleyen kuruluşun, denetimi altındaki barınaklara bağışlanan TIR'lar dolusu malzemeyi hayvanlara vermediği, bunun yerine onları ekmekle beslediği iddia edildi. Hatta Kahramanmaraşlı hayvanseverler, bu kuruluşu cins kedi ve köpekleri toplayarak satmaya çalışmakla itham ediyor. Geçen sene hakkında dolandırıcılık iddiaları çıkan Paw Guards’ı radarına alan Jahrein şimdi de depremdeki faaliyetleri üzerinden bu barınağa tekrar yüklendi. İşte Pati Koruyucuları Derneği hakkındaki korkunç iddialar...
6 Şubat tarihinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Yaşadığımız büyük depremin ardından insan olmanın gerektirdiği temellere aykırı davranışlar, insanlık ayıpları, her geçen gün başkası adına utanılan anlar maalesef bitmek bilmiyor.
Nasıl bir sınav veriyoruz, daha ne kadar kötülüğe maruz kalacağız bilmiyorum ama bunu yapanlar insan mı demekten yorulduk!
Sabah yazarlarından Funda Karayel'in haberine göre, bir süredir haklarındaki iddialar ile gündemden düşmeyen Pati Koruyucuları/ Paw Guards depremin ilk gününden bu yana bölgede hayvanlara yardım ediyor (!) Uygunsuz ve hukuksuz yardım nasıl yapılır örneği mi teşkil etmek istiyorlar, tehditle anılmak mı istiyorlar henüz çözebilmiş değilim.
Kahramanmaraş Belediyesi Hayvan Barınağı'na giden gönüllüler, Paw Guards'ın denetimi altındaki barınağa kamyonlar dolusu mama gönderildiğini ama o mamaların hayvanlara verilmediğini, ekmek yedirildiğini belirtiyor.
Bu mama meselesi çözülemeden bir iddia daha geldi. Öyle korkunç ki depremzede cins sevimli dostlarımızın satılmak üzere peşlerine düşüldüğü söyleniyor.
Özellikle Scottish Fold kediler toplanarak satılmak isteniyormuş. İddialar deprem bölgesinde çalışan veteriner hekimlerden geldi.
Hepsi gönüllü olarak orada yardımda bulunuyor, herhangi bir paranın toplanıp veterinerlere ödüyor tezi de burada çürüyor. Köpeği kaybolan birinin köpeğim gasp edildi diyerek bu sözde pati koruyucularını hedef göstermesi de tesadüf olamaz.
Her yerden korkunç iddialar geliyor, bu iddiaların denetlenmemesi, üstelik hukuki boyutta da bir girişim olmaması tüm olan biteni sonuçsuz bırakıyor. Dilerim tez zamanda pati avcıları gerekli cezayı alır.
JAHREİN DEŞİFRE ETMİŞTİ
Sosyal medyada Paw Guards hakkında ortaya atılan "dolandırıcılık" iddiaları üzerine Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla "Jahrein" kendilerini yaptığı bir yayında deşifre etmişti.
Geçen yıl yayınlanan videosunda Jahrein, "İşleri sosyal medyadan sponsor alıp para kazanmak olan Paw Guards hiçbir işini parayla yapmıyor, çalışanların hepsi gönüllü. Beslemeyi çalışanlara yaptırıyorlar, barınmayı çalışanlara yaptırıyorlar, hatta videoları bile çalışanlar çekiyor. Paw Guards sadece videoları paylaşarak para toplamaya ve sponsor almaya devam ediyor. Satın alınan kulübeler sahiplerine gönderilmiyor, siz evinizde kulübeyi kurup sokaktaki hayvanlara bırakmıyorsunuz. Siz parayı gönderiyorsunuz, karşılığında kulübe kuruluyor mu bilmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Jahrein, sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulduğunu iddia eden 'Paw Guards' isimli anonim bir şirket olan yardım kuruluşunun kurucuları Erkin Erdoğdu ve Buğra Gençkan hakkında Youtube kanalında bir yayın yaptı.
"DEPREMDE PARA DİLENDİLER"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruluşla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine Jahrein, sosyal medya hesabından Paw Guards'ı tekrar radarına aldı. Jahrein, "18 tane dosyası bulunan ve şu an dolandırıcılıktan hükümlü olan ancak korona izninden ötürü dışarıda dolaşan Erkin Erdoğdu'nun oluşumu olan Paw Guards, göstermelik olarak deprem başında 2 tane TIR kiraladı ve depremin başından beri para dilenip duruyorlar. Bu iki TIR'ın 32 bin TL'lik dekontu dışında hiçbir şey paylaşmadılar. Bir sürü hayvanı oradan alarak bu TIR'lara doldurdular. Bu hayvanların akıbeti ne oldu? Derhal cevap verin! Savcılar bu işi derhal araştırsın. Bu insanların topladıkları paralar nereye gidiyor? Derhal bakılsın. " dedi.
Jahrein, "Aynı Konya Barınağında olduğu gibi hayvanları toplayıp toplayıp yine sokaklara mı attınız yine hiç birine bakmıyor musunuz? Sizden bıktık artık Paw Guards! Gerçek hayvanseverler bir gün bütün foyalarınızı ortaya çıkartacaktır!" ifadelerini kullandı.
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