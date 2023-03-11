Muhalefetin deprem siyaseti tepki çekiyor! Türkiye yastayken onlar algı peşindeydiler
Türkiye, "Asrın Felaketi" olarak tanımlanabilecek bir depremle karşı karşıya kaldı. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. Felaketin ilk anından bu yana ekipler sahada canhıraş bir mücadele örneği sergiledi. Böylesi bir ortama gölge düşüren eylemler ise peşi sıra geldi. CHP ve muhalif medya asılsız iddialarla bu mücadeleyi baltalamaya çalıştı. İşte o asılsız iddialar ve gerçekler...
Millet can, muhalefet ve onun medyası provokasyon peşindeydi. Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da depremle ilgili çalışmaları dakika dakika koordine ederken devlet tüm imkanlarıyla sahadaydı. Depremin ardından devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanı sıra sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.
Muhalefet ise bu kez de deprem üzerinden siyasi rant peşindeydi başrol bu kez de değişmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ilk saatlerinde AFAD'ın tam kadro bölgede olduğu gün 'randevu' istedi. Kılıçdaroğlu, bu açıklamadan kısa bir süre sonra kurmaylarıyla beraber AFAD Genel Merkezi'ne gitti. Heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Kılıçdaroğlu, AFAD'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmadan kurumdan ayrıldı.
Depremden etkilenen 10 ilde yoğun bir mücadele vardı. Enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşa ulaşmak için ekipler seferberdi çünkü her dakikanın önemi vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ise bu çabalara gözlerini kapadı depreme müdahale eden ekiplerle ilgili asılsız iddialarda bulundu. Muhalefete yakın medya organları da en iyi bildikleri işin algı operasyonunun peşindeydi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, katıldığı FOX TV'de, askerin depremzedelere yardım etmediğini iddia etti. Mahruki FOX TV'de bu açıklamayı yaptığı sırada, kendisini yine FOX TV yalanladı. Tam da o dakikalarda görüntüde askerlerin halka yardım ettiği anlar vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "askerler bölgede yok" diyenlere sert tepki gösterdi. Deprem bölgesinde binlerce Mehmetçik sahadaydı. Enkaz altında kalanları canı pahasına böyle çıkardı.
Sadece Mehmetçik değil… Özel harekat polisleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ve yine FOX TV … Ana Haber'in konuğu Profesör Doktor Naci Görür'dü... Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu sırada hükümetin depremle ilgili çalışmaları Selçuk Tepeli'yi rahatsız etti. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise depremi siyasi malzemeye dönüştürdü. Deprem üzerinden iktidara oy veren vatandaşları hedef aldı. Yanardağ, ekiplerin canları enkazdan sağ kurtardıkları sırada 'Allah-u Ekber' diyerek sevinç gözyaşları dökmesinden rahatsız oldu. Yanardağ, sosyal medya hesabından "kurtarma çalışmaları sırasında "Allah-u Ekber" diye slogan atmak nasıl bir zihniyettir. Pes artık" dedi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen HALK TV'de de durum aynıydı. Şirin Payzın'ın "Sözüm Var" programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'daki çalışmaları değerlendiriyordu. CHP'li Ağbaba programda gazeteci Barış Terkoğlu'nun provokatif sorusunu önce doğruladı. Ardından kendisiyle çelişen açıklamaya imza attı.
Ve bir başka provokasyon... Depremden etkilenen bölgelerde Başkan Erdoğan'ın CHP yönetimindeki Adana ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarını aramadığı öne sürüldü. Yalan haber kısa sürede yayıldı. Muhalif medya bu asılsız haberi "ayrımcılık" diye manşetlerine taşıdı. Ancak iddialara yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Adana ve Hatay belediye başkanlarıyla telefonda görüştüğü açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, her iki belediye başkanına da geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin ardından büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayıda kentte yollar yarıldı, araçlar içine gömüldü. Muhalif medya bunu da siyasete alet etti. Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Mine Kırıkkanat ve Erk Acarer, deprem nedeniyle çöken yolların fotoğrafını paylaştı, 'AK Parti yol yaptı" diyerek Türkiye'nin acısı üzerinden algı operasyonuna soyundu. Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından, "Deprem vergileri ile yol yapıldı o yollarla depremzedelere ulaşmak bile mümkün olmadı" diyerek yapılan mücadeleye gölge düşürmeye çalıştı.
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