Muhalefetin deprem siyaseti tepki çekiyor! Türkiye yastayken onlar algı peşindeydiler

Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin ardından büyük bir yıkım meydana geldi. Çok sayıda kentte yollar yarıldı, araçlar içine gömüldü. Muhalif medya bunu da siyasete alet etti. Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Mine Kırıkkanat ve Erk Acarer, deprem nedeniyle çöken yolların fotoğrafını paylaştı, 'AK Parti yol yaptı" diyerek Türkiye'nin acısı üzerinden algı operasyonuna soyundu. Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından, "Deprem vergileri ile yol yapıldı o yollarla depremzedelere ulaşmak bile mümkün olmadı" diyerek yapılan mücadeleye gölge düşürmeye çalıştı.

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